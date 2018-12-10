В рамках реализации Генплана Душанбе на территории столичного района Сино появятся пять новых микрорайонов, об этом «АП» сообщил источник в администрации мэра Душанбе.

В новых микрорайонах будут снесены практически все старые постройки, кроме многоэтажных домов и социальных объектов.

Новый микрорайон 121 будет возведен на территории махалли Испечак-1. Микрорайон охватит с севера часть улицы Нусратулло Махсум, с юга - Большой Гиссарский канал, с востока - некоторую часть 102 микрорайона, а с востока – район, где расположено здание посольства США в Душанбе.

Другой новый микрорайон – 113-й будет возведен на территории махалли Испечак-2 и охватит часть улицы Нусратулло Махсума, с востока - улицу Гиссарская, с запада - улицу Испечак.

Третий микрорайон – 31-й охватит: с севера проспект Саади Шерози, с юга - махаллю «Рохи нав», с востока - улицу Рахмона Набиева, а с запада - улицу Маяковского.

Четвертый новый микрорайон – 52-й охватит махаллю «Чортут», с севера улицу Абая, с юга - махаллю «Худжанди» и улицу Дехоти, с востока - проспект Борбада, с запада - Кабельный завод.

Пятый микрорайон №10 будет возведен на территории махалли «Камонгарон», с севера он охватит улицу Хувайдуллоева, а с юга - улицу Клары Цеткин.

Сколько в Душанбе села?

Ранее мы насчитали 102 махалли в нашем городе (самые крупные из них указаны на карте), на месте которых можно было бы реализовывать самые смелые творческие фантазии...

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