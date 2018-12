Первые строки рейтинга занимают Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия, Пакистан и Сомали - здесь очень высок уровень влияния терроризма. Россия оказалась на 34 месте, а Таджикистан на 74, говорится в опубликованном рейтинге. В нем проанализировано число жертв терроризма и уровень влияния.

В группу стран с низким уровнем влияния терроризма попали Швеция (51-е место), Япония (67-е), Италия (69-е), Таджикистан (74-е) и Казахстан (75-ое), сообщает eadaily.com.

Очень низкая степень влияния терроризма в Киргизии (80-е место), Армении (83-е место), Грузии (89-е), Азербайджане (98-е), Латвии (107-е), Молдове и Эстонии (разделивших 116-е место), Узбекистане (132-е).

Практически никакого влияния не оказывает терроризм на такие страны как Белоруссия, Литва и Туркмения (138-е место).

Все 26 стран, отнесенные исследователями к группе, на которую терроризм не оказывает никакого влияния, расположились на 138-м месте рейтинга.

Индекс разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия.

Институт экономики и мира, штаб-квартира которого находится в Австралии, позиционирует себя как «независимый некоммерческий аналитический центр, разработавший собственную методологию оценки мирных тенденций и насилия в жизни государств с точки зрения экономики».

Глобальный индекс терроризма составляется по четырем показателям за последние пять лет: общее число террористических инцидентов, общее число погибших в результате террористических актов, общее число травм, причиненных террористами, степень общего имущественного ущерба от террористических актов.

Терроризм определяется авторами исследования как «угроза или реальное применение силы незаконными организациями, добивающимися своих политических, социальных и религиозных целей путем насилия и устрашения».

