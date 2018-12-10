Начальник отделения ГАИ ОМВД Таджикистана в городе Истиклол (бывший Табошар) задержан в момент получения взятки в размере 1 тыс. сомони, об этом сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства Таджикистана.

Начальник ОГАИ местной милиции Фирдавс Гаффоров потребовал от местного жителя за управление мотоциклом без водительских прав и технического паспорта в качестве взятки 2 тыс. сомони. В противном случае он пригрозил привлечь его к административной ответственности.

До момента задержания гаишник получил от мотоциклиста в качестве взятки 1 тыс. сомони. В момент получения второй части взятки он был задержан.

В отношении Гаффорова возбужден уголовное дело во статье 319 (получения взятки) УК Таджикистана.

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