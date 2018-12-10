Вопрос об изменении границ города Душанбе будет рассмотрен на семнадцатой сессии городского маджлиса народных депутатов пятого созыва, которая состоится 18 декабря, сообщили «АП» в мэрии.

На предстоящей сессии с отчетом о социально-экономическом развитии столицы за одиннадцать месяцев уходящего года выступит мэр Рустам Эмомали.

Столичные депутаты также рассмотрят проект бюджета Душанбе на 2019 год.

Расширение по всему периметру

В соответствии с Генпланом столицы, утвержденном 28 апреля 2017 года, основное административно-территориальное расширение города планируется на юг, частично на север, восток и запад.

Намечено расширение застраиваемой территории города с нынешних 12,7 тысяч гектаров до 18 тысяч гектаров в 2025 году, 25 тысяч гектаров в 2040 году и 30 тысяч гектаров после 2040 года.

Рост численности населения на проектной территории на первом этапе до 2025 года рассчитан на 936 тысяч человек, а на расчетный срок до 2040 года — 1 миллион 176 тысяч человек.

В соответствии с постановлением, мэрии столицы необходимо осуществлять освоение земель поэтапно - в соответствии с реальными требованиями и объёмами строительства на территории г. Душанбе до 2040 года.

Кроме того, мэрии Душанбе поручено совместно с министерствами и ведомствами до 2025 года реализовать план защиты окружающей среды города и прилагающей к нему территории, инженерную подготовку территории, реабилитацию существующих инженерных коммуникаций и сооружений в соответствии с утвержденным Генеральным планом столицы.

Правительство также отмечает в постановлении, что исполнительные органы государственной власти города Гиссар, Варзобского района и района Рудаки обязуются не допускать возведения объектов капитального строительства и посадку многолетних насаждений на землях, определенных в соответствии с Генеральным планом города Душанбе в качестве территории перспективного развития города.

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