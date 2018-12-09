На острове Хайнань в Китае 8 декабря завершился конкурс красоты «Мисс мира-2018», на котором победа досталась девушке из Мексики — 26-летней Ванессе Понкэ де Леон. Это был 68-й по счету конкурс, на котором жюри выбирало самую красивую девушку мира.

Финал международного конкурса красоты прошел в китайском городе Санья. В этом году за звание главной красавицы мира соревновались участницы из 118 стран.

Обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала 26-лентяя участница из Мексики Ванесса Понсе де Леон.

Ванесса Понсе де Леон - волонтер, модель и ведущая. У нее ученая степень по международному бизнесу. Она также входит в совет директоров мексиканского реабилитационного центра. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Facebook.

liga.net

Под хит 1979 года «We Are Family» «Мисс Мира-2017» Мануши Чхиллар, предшественница Ванессе Понкэ де Леон, в последний раз вышла на сцену в качестве королевы красоты, чтобы передать свою корону преемнице.

Второе место на конкурсе 2018 года заняла девушка из Таиланда — 20-летняя Николен Пичапа Лимснукан, студентка, изучающая бизнес-администрирование.

Российская газета

Россию на этом конкурсе представляла вторая «Вице-мисс Россия-2018»: Наталья Строева вошла в первую тридцатку самых красивых девушек мира. Ей 18 лет, она будущий медик.

Наталья Строева из Якутии Комсомольская правда

17 декабря в Бангкоке состоится не менее важный конкурс красоты — «Мисс Вселенная». На этом состязании Россию представит Юлия Полячихина, «Мисс Россия-2018».