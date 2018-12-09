Свыше половины населения мира к концу нынешнего года будет иметь доступ в интернет, говорится в докладе Международного союза электросвязи.
Согласно оценкам МСЭ, к концу года доступ в интернет будут иметь 3,9 миллиарда человек в мире, что составляет 51,2% населения планеты, сообщает Центр новостей ООН.
В докладе отмечается, что сейчас в Африке такими благами информационной революции пользуются 24 процента населения, в Европе – 79 процентов, в странах СНГ - 71 процент населения.
«К концу 2018 года мы превысим 50 процентный охват интернетом. Это – важный шаг на пути к более всеохватывающему глобальному информатизированному обществу. Однако все еще слишком много людей в мире не могут пока воспользоваться благами цифровой экономики. Мы должны создавать более благоприятные условия для привлечения инвестиции в бедные страны, оказывать поддержку инновационным начинаниям в технологической сфере и в бизнесе с тем, чтобы никто не оказался за бортом цифровой революции», - заявил глава МСЭ Хоулинь Чжао.
В новом докладе сообщается, что медленнее всего количество пользователей интернета растет в развитых странах. Чуть быстрее – в развивающихся экономиках.
Самый быстрый рост зафиксирован в Африке, где процент пользователей интернета увеличился с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году.
Меньше всего новых пользователей зафиксировано в Европе, где услуги интернета уже получают 79,6% населения.
На пространстве СНГ доступ к интернету есть у 71,3% населения, а в американском регионе - 69,6 процента, в арабских странах – 54,7 процента, и 47 процентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На сегодняшний день половина всех семей в мире имеют хотя бы один компьютер в доме. В богатых странах таких семей больше - 83 процента, в бедных – 36 процентов.
В новом докладе МСЭ сообщается, что число подписок на проводные/стационарные телефоны продолжает сокращаться. Люди предпочитают пользоваться мобильной связью вместо фиксированных телефонов.
Наибольший рост пользователей мобильников приходится на регионы Азии, Тихого Океана и Африки. Тогда как в Европе и арабских странах наблюдалось снижение. На данный момент мобильной связью в мире пользуется 5,3 миллиарда человек.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Ҷашни 15-солагии алоқаи боэътимоди “МегаФон Тоҷикистон” дар вилояти Суғд
Намоиши филмҳо доир ба муҳоҷират дар Тоҷикистон
Садамаи нақлиётро дар Краснодар бо 6 тани ҳалокшуда ҷавони 18-сола содир намуд
Толибон дар пайи қатли “Мессии кӯчак”. Оилааш ӯро пинҳон мекунад
Вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Япония дар Душанбе гирдиҳам меоянд
Даъвати навбатии кишварҳои САҲА ба худдорӣ аз сиёсати духӯра
Ҳафтаи кинои ҷавонон дар Тоҷикистон. Филми аввал - “Нолаи танбӯр”-и деринтизор
Барои тозагии шаҳри Хуҷанд 12 мошини партовкашонӣ оварданд
Ҳалокати 6 зодаи Тоҷикистон дар садамаи нақлиёт дар Русия
Интихоби раиси нави ВМКБ моҳи феврали соли оянда доир мегардад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста