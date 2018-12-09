Свыше половины населения мира к концу нынешнего года будет иметь доступ в интернет, говорится в докладе Международного союза электросвязи.

Согласно оценкам МСЭ, к концу года доступ в интернет будут иметь 3,9 миллиарда человек в мире, что составляет 51,2% населения планеты, сообщает Центр новостей ООН.

В докладе отмечается, что сейчас в Африке такими благами информационной революции пользуются 24 процента населения, в Европе – 79 процентов, в странах СНГ - 71 процент населения.

«К концу 2018 года мы превысим 50 процентный охват интернетом. Это – важный шаг на пути к более всеохватывающему глобальному информатизированному обществу. Однако все еще слишком много людей в мире не могут пока воспользоваться благами цифровой экономики. Мы должны создавать более благоприятные условия для привлечения инвестиции в бедные страны, оказывать поддержку инновационным начинаниям в технологической сфере и в бизнесе с тем, чтобы никто не оказался за бортом цифровой революции», - заявил глава МСЭ Хоулинь Чжао.

В новом докладе сообщается, что медленнее всего количество пользователей интернета растет в развитых странах. Чуть быстрее – в развивающихся экономиках.

Самый быстрый рост зафиксирован в Африке, где процент пользователей интернета увеличился с 2,1% в 2005 году до 24,4% в 2018 году.

Меньше всего новых пользователей зафиксировано в Европе, где услуги интернета уже получают 79,6% населения.

На пространстве СНГ доступ к интернету есть у 71,3% населения, а в американском регионе - 69,6 процента, в арабских странах – 54,7 процента, и 47 процентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На сегодняшний день половина всех семей в мире имеют хотя бы один компьютер в доме. В богатых странах таких семей больше - 83 процента, в бедных – 36 процентов.

В новом докладе МСЭ сообщается, что число подписок на проводные/стационарные телефоны продолжает сокращаться. Люди п редпочитают пользоваться мобильной связью вместо фиксированных телефонов.

Наибольший рост пользователей мобильников приходится на регионы Азии, Тихого Океана и Африки. Тогда как в Европе и арабских странах наблюдалось снижение. На данный момент мобильной связью в мире пользуется 5,3 миллиарда человек.

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