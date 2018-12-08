Младшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алия – получила государственную премию 2018 года в области литературы и искусства. Соответствующая информация размещена на сайте пресс-службы Акорды, сообщает Фергана.

Назарбаевой присудили награду за художественный фильм «Анаға апарар жол» («Дорога к матери»), где она была генеральным продюсером. За эту же картину государственной премии удостоились Ахан Сатаев (режиссер), Тимур Жаксылыков (сценарист), Алтынай Ногербек и Адил Ахметов (актеры).

Кроме того, награды получили авторы оперы «Абай» и задействованные в ней артисты Театра оперы и балета «Астана Опера», поэты Тыныштыкбек Абдикакимов, Утеген Оралбаев и поэтесса Акуштап Бахтыгереева.

Премьера исторической драмы «Дорога к матери» состоялась 8 сентября 2016 года. Главный герой фильма проходит через голод, Вторую мировую войну и лагерь для заключенных, чтобы в финале воссоединиться с матерью. Эта картина получила Гран-при Международного кинофестиваля «Евразийский мост» в Крыму.

Алия Назарбаева является младшей из трех дочерей президента Казахстана. В 2013 году, по данным Tengrinews.kz, она сняла документальный фильм «Пробуждение» об экопоселении близ Алма-Аты. В ленте затрагивались вопросы загрязнения окружающей среды, нехватки продовольствия и воды. Этот фильм был удостоен почетной премии II Евразийского кинофестиваля в Нью-Йорке.