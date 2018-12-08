Товарищеский матч между национальными сборными Йемена и Таджикистана, который должен был состояться в воскресенье, 9 декабря, в Дохе, отменен.
Причина отмены матча – сборная Йемена внезапно поменяла планы подготовки и до сих пор не приехала на сбор в Доху, где планировала провести ряд товарищеских игр перед участием в финальной части Кубка Азии-2019 в ОАЭ, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана (ФФТ).
Национальная сборная Таджикистана пробудет на учебно-тренировочном сборе в Дохе до 10 декабря.
На этом сборе наша команда под руководством узбекского специалиста Усмона Тошева будет проводить двухразовые тренировки.
Во вторник, 11 декабря, наша сборная отправится в Маскат, где 13 и 16 декабря сыграет две товарищеские игры со сборной Омана.
В заключительном товарищеском матче в этом году сборная Таджикистана 20 декабря в Манаме встретится со сборной Бахрейна.
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