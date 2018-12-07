Лучшим правозащитником 2018 года, по версии ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности», стала Рано Каримова - начальник Управления государственной регистрации общественных организаций и политических партий Министерства юстиции Таджикистана. На церемонию награждения, которая прошла сегодня в отеле "Хилтон", представитель Минюста не пришла.

Премия ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в области прав человека в виде статуэтки ежегодно вручается людям, которые внесли вклад в дело продвижения и защиты прав человека в Таджикистане.

Так, в номинации «За особый вклад организации в продвижении прав человека» победителем стал филиал "Офиса гражданских свобод" в Худжанде.

Премия «За активную гражданскую позицию в журналистике» присуждена Гульноре Амиршоевой - редактору газеты «Вечерка».

Начиная с 2009 года, Общественная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности» (БПЧ) объявляет ежегодную премию «Лучший правозащитник года». Лауреат может быть ученым, политическим, общественным деятелем, представителем государственных органов, журналистом, представителем правозащитной общественной организации в Таджикистане.

Основной целью вручения данной премии является поощрение правозащитников и правозащитных организаций в их нелегкой работе.

Начиная с 2012 года, при поддержке посольства США в Таджикистане были присуждены премии еще по двум номинациям - «За особый вклад организации в продвижение прав человека» и «За активную гражданскую позицию в журналистике».

В предыдущие годы эти номинации были отданы «Ампаро», Ассоциации юристов Памира, ОО «Право и процветание», Рамзие Мирзобековой, Аноре Саркоровой, Сергею Романову, Татьяне Хатюхиной, Шухрату Кудратову, Ойнихол Бобоназаровой и Дильрабо Самадовой.

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