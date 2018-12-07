Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
Данная Резолюция была инициирована и подготовлена председательствующей в СНГ в 2018 году Республикой Таджикистан с участием других государств Содружества.
Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, в Резолюции специализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым институтам предлагается развивать сотрудничество с СНГ.
«В документе отмечена деятельность СНГ по укреплению регионального сотрудничества в таких областях, как торговля и экономическое развитие, обмен статистическими данными и экономической информацией, культура, образование, здравоохранение, спорт, туризм, наука и инновации, охрана окружающей среды и борьба с природными и техногенными катастрофами», - отмечается в сообщении.
Также отмечена деятельность в противодействии организованной преступности и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, актам терроризма, проявлениям экстремизма и нелегальной миграции.
По данным пресс-службы Исполкома СНГ, это уже третья резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН по данному вопросу. Ранее аналогичные резолюции принимались в 2014 и 2016 годах.
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