У нас в стране, если девушка решила стать IT-специалистом, это из ряда вон выходящее событие. Всему виной стереотипы. Наша героиня, первый в стране скрам-мастер Мадина Махмадиева ломает их, пытаясь доказать, что место женщины там, где она захочет. В том числе и в IT-сфере.

- Мадина, IT - непривычная в нашем понимании область деятельности для девушки. Как вы сюда попали?

- Еще, будучи выпускницей средней школы, я понимала, что грядет время диджитализации, и большие перспективы будут ждать меня именно в сфере IT. Хотя мне до безумия нравилась профессия журналиста. И все же я бросила вызов себе самой, и решила пойти по трудному пути, где столкнулась с нереальным количеством стереотипов.

Чаще всего я слышу: «Мадина, ты же программист, почини мне компьютер». На самом деле IT - это большое количество узких специализаций, это как, например, в медвузе, после его окончания студенты получают дипломы фармацевтов, терапевтов, хирургов, гинекологов. Это абсолютно разные сферы деятельности, и один врач не может заменить другого.

Так и программист, который пишет гениальные коды, может не иметь никакого представления, как настроить сервер или другие элементарные задачи, с которыми сталкивается простой системный администратор.

фото из личного архива Мадины

Кто такой скрам-мастер и с чем его едят?

- Так чем вы занимаетесь?

- Когда я была студенткой, устроилась на работу обычным специалистом по взаимодействию дирекций в компанию «Билайн Таджикистан». Затем я попробовала себя в разных сферах деятельности информационных технологий, была администратором систем, конфигуратором, бизнес аналитиком, руководителем отдела по бизнес взаимодействию и управлению проектами, пока не нашла себя в проектном менеджменте IT-проектов, где постоянно происходит какое-то движение.

Я вообще считаю, что в современных реалиях человек не должен стоять на месте. Это раньше люди всю свою жизнь проводили на одном предприятии, куда устроились после окончания университета.

Наши родители считали, что где дерево пустило корни, там оно и расцветет. Сейчас продвинутые HR'ы, и рекрутеры, смотрят на соискателя с другого ракурса, каким было его развитие. Если человек несколько лет сидел на одной и той же позиции без продвижения, то это вызывает много вопросов.

Поэтому, когда я узнала о новых методологиях ведения проектов, или так называемом Agile, я вызвалась в первопроходцы. Итак, я скрам-мастер, и я занимаюсь тем, чтобы сломать привычное понимание управления проектами, победить бюрократию, из-за которой компании теряют миллионы долларов.

- Каким образом?

- Рынок IT постоянно меняется, и пока мы занимаемся реализацией того или иного проекта, может поменяться законодательная база страны или потребности заказчика. Новый вид управления проектами представляет собой иной образ мышления, когда ты не думаешь о ненужной документации, письмах и отчетах. Ты просто делаешь все, чтобы достичь результата, подстраиваешься под новые реалии, видоизменяешься, как вода, которая принимает форму емкости, в которую попадает.

фото из личного архива Мадины

Мы работаем по скраму, гибкой методике разработки проектов, по которой работают ведущие технологические компании мира. Скрам, это процесс с помощью которого команда может разбить на части крупный проект, и выполнять его постепенно по одному фрагменту, при этом позволяя себе отклониться от намеченного пути, чтобы внести в продукт возможные усовершенствования.

Скрам-мастер - лидер команды разработки, но не руководитель в традиционном понимании этого слова. У него нет формальной власти над командой. Моя основная задача, обучать участников команды взаимодействию друг с другом, и с представителями бизнеса, а также оптимизировать процессы, повышая их эффективность.

Кремниевая долина меняет сознание

- В этом году вы попали на стажировку в одну из самых престижных IT компаний Кремниевой долины – LinkedIn. По какой программе?

- Я отправилась на пятинедельную программу правительства США, по обмену опытом TechWomen. В штатах существует целая политика по привлечению девушек в технические специальности, и развитию женского IT. В американских компаниях есть квоты, согласно которым работодатель обязан нанять определенный процент женщин в технические отделы. Поэтому неудивительно, что именно там была создана программа TechWomen, которая помогает женщинам в странах Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока, Африки, и вдохновиться, обучиться сфере STEM (science, technology, education, mathematics).

Ежегодно в ноябре, открывается прием анкет желающих участвовать в этой программе. Для этого необходимо заполнить анкетные данные, написать несколько эссе. Ваша анкета проходит очень много этапов проверки, от самого персонала TechWomen, до специальной комиссии в Вашингтоне. Обычно в феврале приходит ответ, прошли вы первый этап или нет. Если вы оказались в числе счастливчиков, то вам назначают очное собеседование с представителем посольства США, после которого приходит ответ, едите ли вы в Кремниевую долину или нет. Затем вам подбирают компанию, в которой вы будете стажироваться, профессиональных менторов, место жительства и соседку по квартире. Во второй половине сентября вы летите в Сан-Франциско, непосредственно на стажировку в лучших технологических компаниях мира в самой Кремниевой долине!

Стоит ли говорить, что женщины, которых я повстречала в рамках программы, невероятно умные, добрые и успешные?

За это время я услышала столько впечатляющих, и вдохновляющих жизненных историй, что каждый раз в голове крутилось: "Раз она смогла, неужели я не смогу?!"

В этом году от Таджикистана поехали девушки, представляющие разные сферы деятельности, от преподавателя в университете, до системного администратора. Поэтому если вы учитель, или специалист сферы ИТ, или представитель научного сообщества, смело подавайте анкету для участия в программе. Без преувеличения скажу, что она кардинально меняет сознание человека. Всех заинтересованных и желающих подать анкету прошу пользоваться ссылкой www.techwomen.org. Набор длится с 20-го ноября до конца декабря.

Кстати, поделюсь еще одной хорошей новостью. В декабре этого года, впервые для нашей страны начнется набор девочек в программу TechGirls. Если вы, ваша дочь, сестренка или племянница в возрасте от 15 до 17 лет увлекается технологиями, компьютерами и даже программированием, пусть не задумываясь, подают на участие в программу. При успешном прохождении всех этапов девочек будет ждать 3-х недельная стажировка в Вашингтоне. Заявку можно подать по ссылке www.techgirls.org.

LinkedIn – рай для трудоголиков

- Мадина, каково это быть частью команды легендарного LinkedIn?

- Это невероятная удача! Стажировка в этой компании в корне изменила мое мышление об условиях работы, и о понятии «работа» в целом. В LinkedIn сделано все, чтобы специалист не задумывался о мелочах, а просто работал в комфортных дня него условиях. Например, для каждого сотрудника предусмотрены велосипеды в свободном доступе, и заправки для солнечных автомобилей. В Калифорнии уже мало кто использует дизельное топливо. Также на каждом этаже расположены игровые зоны, спортзалы, аптечки, где представлены все виды лекарств и витаминов, зоны с бесплатной едой, где круглый год фрукты и овощи, напитки, деликатесы и сладости. Каждый вечер пятницы, у них начинаются пивные и винные вечеринки, где сотрудники компании имеют возможность пообщаться, отдохнуть вместе со своим руководством. Также на каждом этаже, предусмотрены места для людей, читающих намаз. Я назвала это место раем для трудоголиков.

Меня сильно удивляла атмосфера взаимопомощи в команде, да и вообще везде. Мне много раз помогали совершенно чужие люди, и я не понимала, почему они это делают. Потом мне объяснили, что у американцев есть идеология под названием Pay Forward, помогая кому-то сегодня, они берут обещание с этого человека, что завтра он поможет кому-то еще. Они верят, что таким образом добро будет передаваться от человека к человеку.

Стажировка в LinkedIn, дала мне абсолютную уверенность в своих силах. Нам там говорили, что чем бы мы не занимались, нас всегда будут окружать «сомневающиеся», которые будут нас отговаривать, причем эти «сомневающиеся», наши же родители, друзья, которые, таким образом, ограждают нас от возможных неудач.

Я приехала с полным рвением менять свою жизнь, свою компанию и в чем-то уклад жизни. Я точно знаю, что хочу работать в прозрачной компании, с передовыми идеями и людьми.

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