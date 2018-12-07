«МегаФон Таджикистан» отмечает 15-летие начала работы в Согдийской области. К этому событию компания приурочила открытие нового офиса «МегаФон Бизнес» и запуск сетей 4G в самых густонаселенных городах области. В честь юбилея также состоялась пресс-конференция, на которой руководители регионального управления оператора рассказали об итогах работы и поделились планами на будущее.
Руководитель технического отдела, один из первых сотрудников Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Джахонгир ЗАЙНИДДИНОВ, который уже 13 лет работает в компании, рассказал представителям СМИ, блогерам и активистам социальных сетей об истории развития мобильной связи в регионе. Он также показал архивные фото, на которых запечатлен процесс установки базовой станции в августе 2004 года. Целью этого проекта было повышение надежности и качества связи, а также установление межсетевых соединений с городскими телефонными станциями Худжанда, Бустона и Бободжан Гафуровского района. Базовая станция с собственной мачтой высотой 27 метров была установлена на крыше здания ОАО «Таджиктелеком». На тот момент мачта оказалась самой высокой в Худжанде.
«С первых дней работы мы знали, что пришли в регион надолго. Поэтому начали строить сеть не только в областном центре, но и в районах, которые в те годы считались неперспективными для развития сотовой связи. Даже в небольших населенных пунктах у жителей появились современные телеком-услуги. Такая стратегия развития позволила нам добиться выдающихся результатов», – рассказал Джахонгир ЗАЙНИДДИНОВ.
Со временем кроме «обычной» сотовой связи абоненты получили возможность пользоваться мобильным интернетом. Сегодня «МегаФон Таджикистан» обеспечивает им всех жителей Согдийской области. «Взрывной» рост популярности услуги и числа активных пользователей – так называемых цифровых абонентов – привел к пересмотру принципов, которыми «МегаФон» руководствуется при разработке тарифных планов. «Учитывая меняющиеся предпочтения клиентов, мы создали «революционную» линейку «Включайся!». Ее выбирают все, кто подключается к сети «МегаФон Таджикистан» в нашем регионе», – рассказал руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Руководитель коммерческого отдела Джамшед НИШАНБАЕВ продемонстрировал гостям новые бизнес-решения и цифровые сервисы, которые оператор предлагает своим абонентам. Так, желающие смогли протестировать работу нового мобильного приложения «МегаФон Life», который объединяет функции мессенджера, «Личного кабинета» и помогает активировать бонусы в рамках программы лояльности «Спасибо».
На пресс-конференции были подведены предварительные итоги 2018-го. В год юбилея «МегаФон Таджикистан» продолжал развитие скоростного интернета 4G. В самых густонаселенных городах – Худжанде, Пенджикенте и Канибадаме – абоненты получили более комфортный доступ к Всемирной сети. Качество и надежность интернета оператора отражается на росте его популярности: с 2015 года суммарный трафик передачи данных в регионе увеличился в три раза. Конкретно в сети 4G число абонентов выросло с 2017 года более чем на 50%, а объем переданных ими данных – почти в полтора раза.
Участие оператора в жизни региона не ограничивается сферой связи. «МегаФон Таджикистан» оказывает поддержку многим социальным проектам. Ребята из детских домов и школ-интернатов ежегодно становятся участниками соревнований «Будущее зависит от тебя», организуемых компанией, в 2011 году дети из Худжанда посетили Лондон, где побывали в клубе «Арсенал». В 2017 году оператор подарил городу скульптурную композицию «Я встретил девушку» – новая достопримечательность установлена в Историко-культурном комплексе «Худжандская крепость». В 2018 году в День Государственного Флага «МегаФон Таджикистан» подарил новый символ любви к городу – арт-объект с надписью «I love Khujand». Жить интересами региона, способствовать развитию его экономики, обеспечивать население Согдийской области надежной связью и инновационными телеком-сервисами – это и стало главными «секретами успеха» оператора в регионе.
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