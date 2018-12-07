В Юнусабадском районе Ташкента появится еще один многофункциональный торгово-развлекательный комплекс - Tashkent Central Park. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана, пишет «Фергана».
Комплекс на 2,5 гектарах будут строить турецкая компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi и узбекская UzTur Investment and Development. Предполагается, что они станут работать методом fast-track (скоростного строительства, предполагающего одновременные проектирование, закупку и строительные работы) и сдадут комплекс под ключ, то есть, выполнив полный перечень работ.
Компании обязались до 2020 года построить за счет собственных и привлеченных средств пятизвездочные отели, торгово-развлекательный центр, административные здания. Инвестор и подрядчики до 1 января 2022 года освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, а также единого социального платежа и таможенных пошлин (за исключением сборов).
В начале августа 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предписал в районах и городах всех регионов республики построить деловые центры в формате Business city.
В Юнусабадском районе Ташкента реализуется масштабный проект по строительству международного делового центра Tashkent city («Ташкент-Сити»), который запланировали завершить к 2023 году.
Он будет занимать участок площадью 45,5 гектара и состоять из торговых комплексов, офисов для бизнеса, парков, развлекательных заведений, жилья и других объектов.
Строительство сопровождается скандалами с принудительным выселением жителей попавших под снос домов.
Это один из ряда амбициозных проектов в узбекской столице, которая в первой половине 2018 года лидировала по объемам строительства.
Согласно постановлению президента о развитии киноиндустрии в Ташкенте и Ташкентской области к 2021 году запланировано построить три культурно-развлекательных комплекса на площади не менее 100 га под общим названием «Три города»: «Город народной дипломатии», «Этногород» и «Киногород». Японская проектная организация Nihon Sekkei начала разработку конструкции первого в Узбекистане небоскреба. Сейсмоустойчивое здание займет 1,5 гектара территории «Ташкент-Сити».
Ҷашни 15-солагии алоқаи боэътимоди “МегаФон Тоҷикистон” дар вилояти Суғд
Намоиши филмҳо доир ба муҳоҷират дар Тоҷикистон
Садамаи нақлиётро дар Краснодар бо 6 тани ҳалокшуда ҷавони 18-сола содир намуд
Толибон дар пайи қатли “Мессии кӯчак”. Оилааш ӯро пинҳон мекунад
Вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Япония дар Душанбе гирдиҳам меоянд
Даъвати навбатии кишварҳои САҲА ба худдорӣ аз сиёсати духӯра
Ҳафтаи кинои ҷавонон дар Тоҷикистон. Филми аввал - “Нолаи танбӯр”-и деринтизор
Барои тозагии шаҳри Хуҷанд 12 мошини партовкашонӣ оварданд
Ҳалокати 6 зодаи Тоҷикистон дар садамаи нақлиёт дар Русия
Интихоби раиси нави ВМКБ моҳи феврали соли оянда доир мегардад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста