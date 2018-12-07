Мэрия Душанбе приняла решение сократить число маршрутных такси в городе для устранения пробок. Их заменят автобусы.

Так, на маршруте №2 (Восточный пассажирский терминал - Южный пассажирский терминал) вместо 20 маршруток начали курсировать 26 автобусов.

Сокращено количество маршруток на маршруте №11 (школа №61 – рынок «Балх»), №10 (институт физической культуры – махалля «Пахтакор»), №33 (курсирующих от улицы Фучика через проспект Н. Карабаева до Южного пассажирского терминала).

Число маршруток будет сокращаться и дальше

Как сообщили на предприятии «Душанбенаклиётхадамотрасон» («Пассажиргортранс»), данные меры приняты для устранения пробок.

- Маршрутки №33 сократили с 30 до 25, при этом заменив малогабаритные микроавтобусы на «Мерседесы», вместимостью до 22 пассажиров. 13 автобусов вышли на маршрут №11 и 4 автобуса - на маршрут №10. Постепенно количество автобусов будет увеличиваться. Это поможет разгрузить улицы, - говорит глава предприятия Джумахон Давлатов.

Сейчас в Душанбе курсируют более 1700 микроавтобусов.

В прошлом году между хукуматом столицы и турецкой компанией было подписано соглашение о закупке автобусов марки «AKIA» с учётом их сборки на территории республики.

Турецкие автобусы марки АКИА Asia-Plus

Согласно договору, поэтапно в Душанбе были доставлены 170 автобусов компании. Скоро в столицу приедут еще 30 новых автобусов.

Жители Душанбе: автобусы нужны, но и маршрутки тоже

Решение властей города заменить маршрутки автобусами и троллейбусами жители Душанбе в целом одобряют. Многие душанбинцы не раз жаловались на то, что практически все маршрутки тесные и неудобные. Ни одна не соблюдает расписание движения, а работает только по наполняемости.

- У маршруток лишь один плюс – быстрота, и куча минусов, - говорит житель столицы Ислом Маликов. – Многие водители часто нарушают правила дорожного движения, при этом создают опасность для жизни пассажиров. Водители набирают пассажиров больше положенного, летом в салоне невозможно дышать, так как кондиционеры в маршрутках не работают. Я за автобусы.

Однако не все жители Душанбе согласны с решением властей города о замене маршруток на автобусы. Они отмечают, что маршрутки в столице курсируют с интервалом движения 3-5 минут, а автобусы - с интервалом 10-15 минут. В вечернее время число автобусов сокращается, а после 21:00 их просто нет. Кроме того, нередки случаи, когда водители автобусов долго простаивают на остановках, зазывая пассажиров, и трогаются с места, лишь, когда салон заполнится до отказа.

Студент Таджикского медуниверситета Фахриддин добирается до вуза на автобусе.

- Едет он медленно и на дорогу уходит больше часа. На «Старексе» можно было бы добраться за полчаса. Автобусов мало. Приходится вставать рано, чтобы не опоздать, или же добираться с пересадками. Но это лишние расходы, - говорит он.

Asia-Plus

- Автобусы не смогут заменить весь транспорт. Всегда и везде общественному транспорту есть альтернатива, в виде микроавтобусов. Из-за алчности некоторых фирмачей и водителей нельзя ограничивать людей в выборе транспорта, - считает другой душанбинец, Азизбек Шарипов.

Нелёгкая ноша для бюджета

Помимо вышеуказанных причин, власти недовольны маршрутками, потому что не могут подсчитать их прибыль.

- Одна из главных проблем - маршрутки работают «в серую», в них не действуют проездные карты, - говорит сотрудник столичной мэрии. - Количество выручаемых от пассажиров денег никем не контролируется. По этой причине бюджет города лишается значительной суммы, которая могла бы пойти на улучшение работы общественного транспорта.

Кроме того, по мнению специалиста, именно внесистемная работа маршруток не позволяют навести порядок в работе общественного транспорта.

- Обеспечение жителей города пассажирским транспортом – работа нелегкая, требующая больших ресурсов, как трудовых, так и финансовых, - говорит он. - Это целая система, которая должна работать слаженно. Коммерческие перевозчики в эту систему вписываться не могут и не хотят. Их интересует не функционирование в ней, а лишь извлечение прибыли. У городских властей нет альтернативы – нужно обеспечить город автобусами и троллейбусами и взять их работу и обеспечение под свой контроль. Ну а маршрутки тоже нужны, но их не должно быть много, - заключил специалист.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus