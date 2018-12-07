Занятия фитнесом приобретают всё большую популярность в нашей столице. Чтобы понять, что предлагает фитнес индустрия жителям и гостям Душанбе, «АП» провела обзор спортивных залов.
Вашему вниманию предоставлены фитнес-центры по сумме оплаты от дорогого к самому дешёвому.
С бассейном
Итак, первый в списке спортивный фитнес-центр в гостинице «Таджикистан». К услугам посетителей тренажерный зал, бассейн, сауна. Слов нет, сервис очень даже приличный. Однако в силу того, что в расписании работы существуют женские и мужские дни, максимально можно будет тренироваться 4 раза в неделю.
Стоимость месячного абонемента для мужчин – 1500 сомони.
Стоимость месячного абонемента для женщин – 1200 сомони.
Следующий объект - спортивный комплекс «Х-FIT». Он знаменит тем, что является самым крупным спорткомплексом в Таджикистане. Он оборудован 25-метровым бассейном с пятью дорожками, отдельным женским бассейном, тренажёрным залом, где представлена полная линейка тренажеров на все группы мышц, студиями персонального и функционального тренинга, скалодромом и скайлингом, залами для бокса, единоборств и кардиозоной.
Занятия 7 дней в неделю, и стоимость в месяц, так же 1200 сомони.
Далее фитнес-комплекс, располагающийся в гостинице «Хилтон». По сути, комплекс предоставляемых услуг схож с перечнем в гостинице «Таджикистан». Бассейн, сауна, тренажерный зал и прочее. Роскошь гостиницы с мировым брендом передана и спортивному залу.
Стоимость месячного посещения с графиком 3 раза в неделю – 900 сомони.
При занятиях с 10.00 до 16.00 – 650 сомони
В 55 AQUA (БЦ «Созидание») есть два вида посещения, утреннее и вечернее. Если вы записаны на утреннее посещение, то вы не можете оставаться на вечернее. Утреннее посещение - с 7.00ч до 15.00ч, вечернее с 15.00ч до 23.00ч.
Стоят они для мужчин - 855 сомони в месяц (три раза в неделю) и 650 сомони для женщин. Тут есть также тренажерный зал и сауна.
Без бассейна
Фитнесс центр 55 Spirit известен, как бывший «Зал Регуляна». Зал силовых тренажеров, фитнесс кафе, зал для занятий боксом и другими единоборствами. Душ, парная (пятница, суббота). Тренерский состав, это чемпионы, и заслуженные мастера спорта. Работает 7 дней в неделю с 7.00ч до 22.00ч.
Месячный абонемент на 7 дней в неделю:
Для мужчин – 699 сомони.
Для женщин – 300 сомони.
Спортивный зал «Кувват» расположен рядом с магазином «Микс». Традиционный недорогой фитнесс зал. Все виды силовых тренажеров, раздевалка, душевая, опытная тренерская группа.
Для занятий 3 дня в неделю – 200 сомони.
Бойцовский клуб «Истиклол» расположен в районе Главного управление исправления уголовных наказаний, недалеко от пивзавода. Основной упор делается на тренировки в разряде единоборств.
Есть тренажерный зал, но основную площадь помещения занимают маты, октагон ММА, профессиональные груши и автомобильные покрышки. Раздевалка, тренерская, душевая, фитнес-бар.
3 раза в неделю, стоит в месяц - 180 сомони.
Спортивный зал «Титан» находится в подвале нового высотного дома недалеко от Генпрокуратуры. Большой объем помещения. Все по стандарту: беговые дорожки, новые тренажеры, небольшой октагон ММА. Тренеры по фитнесу.
В месяц при 3-х тренировках в неделю оплата – 160 сомони.
Спорт-клуб «Спарта» в районе рынка Саховат. Большая площадь помещения. Много тренажеров, и достаточно места для занятий в группе по единоборствам. Площадки, покрытые матами для занятий борьбой или карате, огорожены сеткой от основного силового тренажерного зала. Фитнес-бар, душ. Заниматься тут можно от рассвета до заката 7 дней в неделю.
Оплата за месяц – 130 сомони.
Фитнес-клуб «Умед». В подвальной части дома, в котором находится магазин «София». Есть беговые дорожки, тренажеры, груша, душ. Индивидуальные занятия, женские часы.
3 –х дневка в неделю, в месяц будет стоить – 120 сомони.
Спортивный зал в подвале дома в 46-м микрорайоне на перекрестке напротив рынка Саховат. Кроме тренажеров ничего нет. Ни душа, ни тренеров.
Разовое занятие 5 сомони. Соответственно, в месяц - 60 сомони.
Для сравнения по ценам. Велнес-клуб «Биосфера» в городе Москва имеет тренажёрный зал, бойцовский и акробатический залы, бассейн, турецкую баню, финскую сауну (хамам). 3 –х дневка в неделю, в месяц стоит здесь 3 тысячи рублей (420 сомони).
Основные принципы фитнеса
Регулярность
Раз вы всерьез решили привести фигуру в порядок, запомните: регулярность, это обязательное условие. Вариант «неделю хожу – две недели ленюсь», не даст никакого эффекта. Для достижения результата нужно тренироваться не менее 3-х раз в неделю под наблюдением инструктора.
Постепенное увеличение нагрузок
Если до этого вы не занимались фитнесом, тренировки лучше начинать с кратковременных занятий по 10-15 минут, постепенно увеличивая продолжительность до 30-40 минут в день. Для начала – аэробные занятия, после – тренажеры.
Без фанатизма!
Не стоит истязать себя излишними нагрузками, особенно в первые месяцы занятий. Усталость, несомненно, должна присутствовать, но если вы будете заниматься едва не до потери сознания, а после не находить в себе силы дойти до дома, то от таких тренировок будет больше вреда, чем пользы.
Максимально удобная одежда и обувь
Это позволит не только ощущать себя на занятиях более комфортно и более уверенно, но и ускорит достижение цели. Ведь вряд ли вы сможете выполнять упражнения в полную силу, если обувь будет жать, а одежда сковывать движения. Удобная же спортивная экипировка, наоборот, позволяет заниматься с большей отдачей, а значит, и результат лучше!
График занятий на месяц
… И план на каждую неделю. Это поможет организовать жизнь и выделить время, необходимое для посещения фитнес-центра. Помните! Сложнее всего начать. Как только вы сделаете первый шаг, двигаться вперед, к красивой фигуре, будет уже гораздо проще, и возможно, уже через полгода будете сами давать советы таким же новичкам в фитнесе.
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