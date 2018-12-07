АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В гостинице «Серена» состоится круглый стол, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Круглый стол организован Региональным отделением УВКПЧ ООН для Центральной Азии в сотрудничестве с Представительством ЕС в Таджикистане и офисом Уполномоченного по правам человека в РТ.

- В Serena Dushanbe в рамках Недели молодого кино в 19:00 состоится показ художественных фильмов лауреата My Vision Бехруза Давлятбекова: «Пирожки», «Тюльпан», «Осязаемая смерть», «Женское сердце».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ДЕКАБРЯ

Международный День защиты прав человека.

1948 - Принята Всеобщая Декларация прав человека.

1994 – Образована Народная демократическая партия Таджикистана.

2002 - Впервые в Таджикистане состоялись общественные парламентские слушания.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ДЕКАБРЯ

1928-1989 года – родился доктор сельскохозяйственных наук Худоёр Юсуфбеков.

1929 года – родился певец, лирический тенор, Народный гафиз Таджикистана Хусейн Насриддинов.

1934-1998 года – родился доктор филологических наук, профессор Бахром Шермухаммадов.

1935 года – родился академик Хуршед Каримов.

1936 года – родился ученый Халимчон Саидов.

1936-2008 года – родился Заслуженный журналист Таджикистана Бобо Расулзода.

1939 года – родился журналист Мавлодод Муллоев.

1948 года – родился писатель Зиё Абдулло.

1958 года – родился художник Хайрулло Давлатов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, дождь (ночью выше 1200 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -4+1, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.