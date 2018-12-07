АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе пройдет Выставка рисунков и сочинений, посвященная ко Дню прав человека. Место проведения: «Душанбе Мол», 3-й этаж. Время проведения: с 14.00 до 16.00.

- В отеле «Серена» состоится новогодняя ярмарка ремесел. Начало в 10:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 9 ДЕКАБРЯ

2004 - В Москве по запросу правоохранительных органов Таджикистана задержан лидер Демократической партии Махмадрузи Искандаров, позднее осужденный на 23 года лишения свободы.

2017 - Эмомали Рахмон совершил официальный визит в Иорданию: он стал почетным гражданином Аммана и ему вручили символический золотой ключ от столицы Иордании.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 9 ДЕКАБРЯ

1918 года – родился дирижер, Народный артист Таджикистана, Заслуженный деятель искусств Ибодулло Абдуллаев.

1926 года – родилась балерина, Заслуженная артистка Таджикистана Рамзия Баккал.

1926 года – родился Народный художник Таджикистана Хушбахт Хушвактов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, дождь (ночью выше 1200 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -4+1, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.