АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

- В Hyatt Regency Dushanbe состоится открытие Недели молодого кино. Первым фильмом станет долгожданный «Плач танбура» Анисы Сабири. Начало в 18.00. Вход строго по пригласительным.

- В деловом центре «Пойтахт» (ул. М.Турсунзода 45/ 5-этаж) с 9:00 по 13:00 состоится пресс-ланч на тему "Насилию нет оправдания!". Мероприятие проходит в рамках ежегодной кампании 16 дней активных действий против гендерного насилия. Организаторами мероприятия выступили НПО «Таджикистанская сеть женщин живущих с ВИЧ».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ДЕКАБРЯ

1965 – Вступил в строй крупнейший в республике Душанбинский молочный комбинат.

1991 – Советский Союз прекратил свое существование. Президенты России (Ельцин), Украины (Кравчук) и председатель Верховного Совета Беларуси (Шушкевич) денонсировали Договор о создании СССР.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –8 ДЕКАБРЯ

1919-1985 – родился госслужащий Бобо Махкамов.

1949 – родился режиссер, композитор и певец, Народный артист Таджикистана Мирзоватан Миров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, дождь (ночью выше 1200 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -4+1, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.