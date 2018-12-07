АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В Hyatt Regency Dushanbe состоится открытие Недели молодого кино. Первым фильмом станет долгожданный «Плач танбура» Анисы Сабири. Начало в 18.00. Вход строго по пригласительным.
- В деловом центре «Пойтахт» (ул. М.Турсунзода 45/ 5-этаж) с 9:00 по 13:00 состоится пресс-ланч на тему "Насилию нет оправдания!". Мероприятие проходит в рамках ежегодной кампании 16 дней активных действий против гендерного насилия. Организаторами мероприятия выступили НПО «Таджикистанская сеть женщин живущих с ВИЧ».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ДЕКАБРЯ
1965 – Вступил в строй крупнейший в республике Душанбинский молочный комбинат.
1991 – Советский Союз прекратил свое существование. Президенты России (Ельцин), Украины (Кравчук) и председатель Верховного Совета Беларуси (Шушкевич) денонсировали Договор о создании СССР.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –8 ДЕКАБРЯ
1919-1985 – родился госслужащий Бобо Махкамов.
1949 – родился режиссер, композитор и певец, Народный артист Таджикистана Мирзоватан Миров.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, дождь (ночью выше 1200 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -4+1, днем 5-10 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.
Ҷашни 15-солагии алоқаи боэътимоди “МегаФон Тоҷикистон” дар вилояти Суғд
Намоиши филмҳо доир ба муҳоҷират дар Тоҷикистон
Садамаи нақлиётро дар Краснодар бо 6 тани ҳалокшуда ҷавони 18-сола содир намуд
Толибон дар пайи қатли “Мессии кӯчак”. Оилааш ӯро пинҳон мекунад
Вазирони корҳои хориҷии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Япония дар Душанбе гирдиҳам меоянд
Даъвати навбатии кишварҳои САҲА ба худдорӣ аз сиёсати духӯра
Ҳафтаи кинои ҷавонон дар Тоҷикистон. Филми аввал - “Нолаи танбӯр”-и деринтизор
Барои тозагии шаҳри Хуҷанд 12 мошини партовкашонӣ оварданд
Ҳалокати 6 зодаи Тоҷикистон дар садамаи нақлиёт дар Русия
Интихоби раиси нави ВМКБ моҳи феврали соли оянда доир мегардад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста