Офис программ ОБСЕ в Душанбе совместно с Офисом гражданских свобод организует выставку картин, посвящённую вопросам прав и свободы человека.

Выставка проходит в ознаменование Международного дня прав человека и 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека Офис программ ОБСЕ в Душанбе.

Офис гражданских свобод ранее организовал конкурс молодых художников и писателей. На конкурс было подано около 200 заявок от художников в возрасте от 6 до 35 лет.

125 самых лучших картин будут показаны в воскресенье, 9 декабря, на третьем этаже столичного торгового центра "Душанбе Мол"

Открытие выставки и объявление победителей состоится в 14.00 часов. Мероприятие продлится до 16.00 часов.

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