Во многих районах республики, находящихся в опасных зонах, идет подготовка к весенним паводкам. И хотя ежегодно власти рапортуют о проделанных работах, жители пострадавших районов ими недовольны, да и суммы ущерба оцениваются в десятки миллионов долларов.
Каждый год различные районы Таджикистана накрывают селевые потоки. Стихия наносит колоссальный ущерб экономике страны, под грязевыми наплывами остаются населенные пункты, сельхозугодья и объекты жизнеобеспечения, гибнут люди.
Правительство страны, международные организации ежегодно выделяют немалые средства на предотвращение селей, но каждый раз трагедии повторяются снова и снова...
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