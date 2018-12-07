12 декабря в 19:00 в спорт-баре «Истиклол» состоится премьера художественного фильма «Стрим» режиссера Фируза Хасанова и документальной ленты «Лучший город на земле» - Романа Буряка.

«Стрим» – это непрерывный поток информации, который ежедневно путает вены мировой паутины. Главная героиня, как и миллионы пользователей социальных сетей, ежедневно надевает свою «маску».

Но однажды девушка попадает на крючок пользователя, который пытается узнать, кто скрывается за «аватаром»… Доступ к её аккаунту, распространение информации в сеть, делают ее беспомощной. Хлеба и зрелищ – то, что как тысячи лет назад требует народ сети. Лишь осознание проблемы поможет ей выйти из лживого «стрима».

«Лучший город на земле». Портрет таджикской молодежи, которая хочет жить интереснее, чем остальные жители. Их жизнь - это мирная борьба с традиционализмом и скукой, которые главенствуют в стране. Несмотря на ужасные условия для занятия любимыми делами и практически полное отсутствие понимания со стороны общества, герои фильма не вынуждены, но осознанно выбирают Таджикистан.

My Vision/Душанбинская резиденция экспериментального кино

Они порой и сами себе не в состоянии дать ответ, почему они живут именно здесь.

Вход свободный.