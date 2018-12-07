Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. Лидером рейтинга осталась канцлер Германии Ангела Меркель, удерживающая позицию во главе списка восьмой год подряд, сообщает Новая газета.



Второе место, как и год назад, заняла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На третьем месте — глава МВФ Кристин Лагард. В список также вошли королева Великобритании Елизавета II (23 место), дочь президента США Иванка Трамп (24 место), президент Литвы Даля Грибаускайте (62 место) и глава Эстонии Керсти Кальюлайд (76 место).

В списке Forbes также оказалась одна россиянка — председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 49 место и обогнала певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, но уступила Анне Винтур, главному редактору журнала Vogue.

В прошлом году помимо Нибиуллиной в списке была главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, однако в этом году ее не включили в этот рейтинг. Симоньян тогда внесли туда впервые, на это она отреагировала так: «Я испытываю глубокое сожаление по поводу того, что попала не в тот список Forbes. Также огромное сожаление по этому поводу испытывают мои многочисленные родственники».

Из списка в этом году также исключили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, постоянного представителя США при ООН Никки Хейли и главу МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Кстати, в списке нет ни одной представительницы стран ЦА.

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