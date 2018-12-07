Видеохостинг YouTube подвел итоги уходящего года, опубликовав ролик серии “YouTube Rewind”. В нем собраны популярные мемы, личности и ролики, которые особенно обсуждались пользователями в уходящем 2018 году.
Ролик уже набрал более 15 миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков.
Традиция подводить итоги берет свое начало в 2010 году, с тех пор каждый год YouTube выпускает итоговый ролик. Однако на этот раз, в отличие от прошлых лет, команда YouTube задействовала участников «Rewind», чтобы они помогли в подборе контента для финального видео.
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