Существуют события, которые делят жизнь на “до” и “после”. Первый шаг, первая пятёрка в школе, первая любовь, первый заработанный сомони, первая победа и первое поражение. Вспомните эти события. Одни нас вдохновляют, другие - дают бесценный опыт. Но есть событие, которое подарит нам и то, и другое.
В январе в Душанбе приезжает Игорь Манн. Если вы причастны к сфере бизнеса и маркетинга, то его имя наверняка вам знакомо. Это гуру российского маркетинга, биография и послужной список которого впечатляют сильнее любой рекламы.
Манн - маркетер, то есть практикующий специалист в области маркетинга. Он консультант, лучший тренер по маркетингу в России и странах СНГ. Является соучредителем 7 действующих и прибыльных бизнесов, а также со-основателем знаменитого издательства МИФ («Манн, Иванов и Фербер»), которое на падающем рынке печатной продукции в 2016-2017 годах делает оборот более 1 миллиарда рублей.
Написал 22 книги, прочёл более 2500 книг. Провел более 1500 выступлений и обучил более полумиллиона человек. Консультирует и преподает с 1989 года.
Легенда российского маркетинга приезжает к нам в столицу, чтобы поделиться своим опытом, научить строить эффективный, работающий маркетинг. Тренинг будет полезен предпринимателям, директорам, менеджерам, консультантам и непосредственно специалистам - маркетологам всех уровней. От качественного маркетинга в компании выигрывают все, так что участие в тренинге - это вложение.
“Рынки неустойчивы, поэтому инвестируйте в себя”, - говорит Игорь Манн. И с этим нельзя не согласиться.
Участников ждут два основных мастер-класса:
“Маркетинг без бюджета”
30 инструментов маркетинга без бюджета. Только самые актуальные и современные инструменты и их применение: для каких рынков, каких объектов маркетинга, сколько времени занимает на практике тот или иной инструмент и т.д.
“Клиентоориентированность”
Речь пойдет не только о привлечении новых клиентов, но и о работе с ними, их удержании и возвращении! Вы узнаете, как сделать клиентоориентированными все составляющие бизнеса, причем системно, просто, быстро и с минимальными затратами. Участники смогут выявить свои точки контакта с клиентами, узнать, как сделать эти точки лучше, а также, как оценить свою клиентоориентированность.
«Вы — то, чем вы кормите свой мозг». Выходной с Игорем Манном будет определенно полезной трапезой для вашего сознания и взгляда на вещи. 20-го января, целый день, с 9 утра до 8 вечера Игорь Манн будет поднимать ваши навыки и знания на новый уровень!
Мероприятие состоится в здании Исмаилитского центра.
Доступны 3 категории билетов:
СТАНДАРТ 1100 сом.
- 9-15 ряд
- Участие в 2-х тренингах
- Общая стойка регистрации
- Именные бейджики
- Личная рабочая тетрадь и раздаточный материал
- Два кофебрейка
- Сертификат
БИЗНЕС 2200 сом.
- 4-8 ряд центральные места.
- Участие в 2-х тренингах
- Общая стойка регистрации
- Именные бейджики
- Личная рабочая тетрадь и раздаточный материал
- Два кофебрейка
- Бизнес ланч
- Деловая книга Игоря Манна
- Сертификат
- Возможность выбора места.
VIP 3300 сом.
- 1-3 ряд.
- Участие в 2-х тренингах
- Отдельная зона регистрации
- Именные бейджики
- Личная рабочая тетрадь и раздаточный материал
- Два кофебрейка
- Бизнес ланч с Игорем Манном.
- Деловая книга с автографом Игоря Манна.
- Сертификат с подписью в рамочке.
- Возможность выбора места.
- Персональная фотоссесия.
- Персональная консультация Игоря Манна во время кофе-брейка.
Готовы к маркетинговому скачку? Готовы прокачать свой бизнес? Готовы стать №1 на рынке? Тогда держите телефоны для заказа билетов:
+992555500062; 992555500068;
Кстати, билеты можно приобрести онлайн - через банк Алиф Сармоя.
Помните, что после 1 января цены вырастут на 15%!
Генеральный партнер: «МегаФон Таджикистан»
Партнеры: «Алиф Сармоя», гостиница «Хилтон», Компания «AMIRI».
Информационный партнер «INJO».
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