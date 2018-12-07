Существуют события, которые делят жизнь на “до” и “после”. Первый шаг, первая пятёрка в школе, первая любовь, первый заработанный сомони, первая победа и первое поражение. Вспомните эти события. Одни нас вдохновляют, другие - дают бесценный опыт. Но есть событие, которое подарит нам и то, и другое.

В январе в Душанбе приезжает Игорь Манн. Если вы причастны к сфере бизнеса и маркетинга, то его имя наверняка вам знакомо. Это гуру российского маркетинга, биография и послужной список которого впечатляют сильнее любой рекламы.

Манн - маркетер, то есть практикующий специалист в области маркетинга. Он консультант, лучший тренер по маркетингу в России и странах СНГ. Является соучредителем 7 действующих и прибыльных бизнесов, а также со-основателем знаменитого издательства МИФ («Манн, Иванов и Фербер»), которое на падающем рынке печатной продукции в 2016-2017 годах делает оборот более 1 миллиарда рублей.

Написал 22 книги, прочёл более 2500 книг. Провел более 1500 выступлений и обучил более полумиллиона человек. Консультирует и преподает с 1989 года.

Легенда российского маркетинга приезжает к нам в столицу, чтобы поделиться своим опытом, научить строить эффективный, работающий маркетинг. Тренинг будет полезен предпринимателям, директорам, менеджерам, консультантам и непосредственно специалистам - маркетологам всех уровней. От качественного маркетинга в компании выигрывают все, так что участие в тренинге - это вложение.

“Рынки неустойчивы, поэтому инвестируйте в себя”, - говорит Игорь Манн. И с этим нельзя не согласиться.

Участников ждут два основных мастер-класса:

“Маркетинг без бюджета”

30 инструментов маркетинга без бюджета. Только самые актуальные и современные инструменты и их применение: для каких рынков, каких объектов маркетинга, сколько времени занимает на практике тот или иной инструмент и т.д.

“Клиентоориентированность”

Речь пойдет не только о привлечении новых клиентов, но и о работе с ними, их удержании и возвращении! Вы узнаете, как сделать клиентоориентированными все составляющие бизнеса, причем системно, просто, быстро и с минимальными затратами. Участники смогут выявить свои точки контакта с клиентами, узнать, как сделать эти точки лучше, а также, как оценить свою клиентоориентированность.

«Вы — то, чем вы кормите свой мозг». Выходной с Игорем Манном будет определенно полезной трапезой для вашего сознания и взгляда на вещи. 20-го января, целый день, с 9 утра до 8 вечера Игорь Манн будет поднимать ваши навыки и знания на новый уровень!

Мероприятие состоится в здании Исмаилитского центра.

Доступны 3 категории билетов:

СТАНДАРТ 1100 сом.

9-15 ряд Участие в 2-х тренингах Общая стойка регистрации Именные бейджики Личная рабочая тетрадь и раздаточный материал Два кофебрейка Сертификат

БИЗНЕС 2200 сом.

4-8 ряд центральные места.

Участие в 2-х тренингах

Общая стойка регистрации

Именные бейджики

Личная рабочая тетрадь и раздаточный материал

Два кофебрейка

Бизнес ланч

Деловая книга Игоря Манна

Сертификат

Возможность выбора места.

VIP 3300 сом.

1-3 ряд.

Участие в 2-х тренингах

Отдельная зона регистрации

Именные бейджики

Личная рабочая тетрадь и раздаточный материал

Два кофебрейка

Бизнес ланч с Игорем Манном.

Деловая книга с автографом Игоря Манна.

Сертификат с подписью в рамочке.

Возможность выбора места.

Персональная фотоссесия.

Персональная консультация Игоря Манна во время кофе-брейка.

Готовы к маркетинговому скачку? Готовы прокачать свой бизнес? Готовы стать №1 на рынке? Тогда держите телефоны для заказа билетов:

+992555500062; 992555500068;

www.igor-mann.tj

Кстати, билеты можно приобрести онлайн - через банк Алиф Сармоя.

Помните, что после 1 января цены вырастут на 15%!

Генеральный партнер: «МегаФон Таджикистан»

Партнеры: «Алиф Сармоя», гостиница «Хилтон», Компания «AMIRI».

Информационный партнер «INJO».