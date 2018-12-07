В конце нулевых в Таджикистан друг за другом пришли крупные нефтегазовые компании. Каждая из них намеревалась обеспечить Таджикистан своими углеводородами и давала хорошие прогнозы. Спустя почти десять лет после того, как в республике появились нефтегазовые компании с мировыми именами, от их былого оптимизма почти ничего не осталось, а некоторые вообще ушли с рынка.

Среди компаний-инвесторов была тогда еще «Зарубежнефтегаз», а теперь Gazprom International – оператор зарубежных проектов ПАО «Газпром». Ровно восемь лет назад 7 декабря 2010 года эта компания приступила к бурению самой глубокой в ЦА скважины, в 2013 году работы были завершены, однако, промышленного притока углеводородов скважина не дала. О том, что сейчас происходит в этой компании в интервью «АП» рассказывает директор представительства Gazprom International в Таджикистане Игорь Шаталов.

- Игорь Олегович, летом этого года после заявления Главного управления геологии при правительстве Таджикистана о том, что компания уходит из Таджикистана, вы опровергли это заявление и сказали нам, что продолжаете работу по поиску «возможных новых объектов». Как обстоят дела с получением лицензий на разработку новых площадей?

- Реализация проектов ПАО «Газпром» в Таджикистане осуществляется в соответствии с условиями Соглашения об общих принципах (СОП) проведения геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях республики от 10 июня 2008 года. 29 марта состоялось заседание 5-го Управляющего комитета по надзору за исполнением положений СОП.

По решению комитета были созданы две рабочие группы: для подготовки предложений и определению иных проектов на территории республики для совместного сотрудничества и для подготовки инвестиционного соглашения из представителей ПАО «Газпром», министерств и ведомств Таджикистана.

По результатам работы групп будут подготовлены предложения по направлению дальнейших поисково-разведочных работ в Таджикистане. Сейчас идет согласование объектов, которые могут быть предложены ПАО «Газпром» для рассмотрения.

- Ранее говорилось, что Gazprom International переключается с юга Таджикистана на север республики. С чем это связано, существуют там реальные запасы углеводородов, ради которых можно было бы поработать?

- Это не соответствует действительности, вышеупомянутая рабочая группа рассматривает варианты продолжения работ, как на юге, так и на севере страны. Ферганская впадина – один из старейших районов нефтедобычи на территории СНГ и без сомнения имеет перспективы. К сожалению, за последние 35 лет там практически не велись поисковые работы на нефть и газ. За это время выполнен небольшой объем сейсморазведочных работ и пробурена всего одна поисковая скважина Ходжабакирган (которая бурилась более 10 лет!). За это время технологии разведки сильно продвинулись и исследование территории севера республики с применением этих технологий без сомнения могут дать существенный прирост запасов углеводородов.

Запуск строительства скважины Шахринав-п на участке Сарикамыш, 2010 год Фото – Gazprom International

- Gazprom International занимается поиском углеводородов в Таджикистане тоже более десяти лет. Сколько в целом потрачено средств на ведение этих работ?

- По состоянию на январь 2017 года с начала деятельности объем инвестиций в геологоразведку составил более 6 млрд. рублей (около $80 млн.). На эти средства были выполнены следующие работы: сейсморазведочные работы 2D (193,80 пог. км на площади Саргазон) и 3D (125 км² на площади Сарикамыш и – 214 км² на площади Саргазон), а также гравиразведочные работы в объеме 806 км² на площадях Саргазон, Сарикамыш, Ренган. Выполнено бурение сверхглубокой поисково-оценочной скважины Шахринав 1-п с забоем 6450 м, проведены испытания, которые подтвердили нефтегазоносность выявленных в ходе бурения поисковой скважины перспективных объектов на структуре Шахринав. Извлекаемые запасы газа, оцененные с вероятностью 50% составили 17,5 млрд. м3, нефти – 1,574 млн т, растворенного в нефти газа – 72 млн. м3.

Несмотря на доказанную бурением нефтегазоносность структуры Шахринав, результаты экономической оценки геологического изучения имеющихся у ПАО «Газпром» площадей показали низкую экономическую эффективность их освоения в сложившихся макроэкономических условиях. Компанией было принято решение о возврате лицензий на право пользования недрами.

Хочу особо отметить, что в ходе поисковых работ собран огромный объем информации и вся она передана в Геологические фонды республики. Параметрическая информация, полученная в ходе бурения, является уникальной и имеет огромное значение для всех компаний, которые в будущем планируют продолжить разведку перспективных глубокозалегающих объектов.

«Шахринав является первой скважиной»

- Есть ли у вас конкуренты на рынке Таджикистана?

- В нашем случае речь о конкуренции не идет: Газпром пришел в Таджикистан по просьбе правительства с целью помочь республике решить проблемы нефтегазовой независимости. При этом надо понимать, что Газпром является коммерческой структурой и реализуемые проекты должны быть экономически эффективны.

- Вы неоднократно говорили о тяжелом налоговом бремени, что-то изменилось в этом отношении? В каком налоговом режиме работает компания в Таджикистане? Как работают аналогичные представительства Gazprom International в других странах?

- Налоговый режим не изменился, но дело даже не в величине налогов! Мировая практика показывает, что на очень рискованной и очень затратной стадии разведки компании-инвесторы не облагаются налогами.

По статистике только одна поисковая скважина из четырех обнаруживает месторождение, а по опыту бурения в Таджикистане в советское время – одна из десяти (это связано с очень сложным строением недр Таджикистана). И далеко не каждая компания захочет платить немалые налоги на этой стадии работ. Эта проблема не нова и о ней говорим не только мы, а и наши коллеги из компаний Тotal и СNPC.

Что касается других стран, где работает Gazprom International, то в каждом конкретном случае мы работаем в соответствии с местным законодательством, и выбираем формат, максимально обеспечивающий экономическую эффективность наших проектов. Работа по каждому проекту, связанная с разведкой и разработкой месторождений углеводородов, строительством и ремонтом скважин, сооружением инфраструктуры и других нефтегазовых объектов, основана на соглашениях, направленных на развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и поддержание экономической эффективности.

- Некоторые местные специалисты говорят, что целью Gazprom International в Таджикистане являлась не разработка нефтегазовых месторождений, а отмыванием денег. Другие связывают нахождение Gazprom International в республике с политикой. Что вы можете сказать об этом?

- Не хочу даже комментировать высказывание этих так называемых специалистов, пусть это останется на их совести. Наши государства связаны многолетней дружбой. республика Таджикистан находится в зоне стратегических интересов России и группы Газпром благодаря сложившимся добрососедским отношениям, историческим связям и географической близости. ПАО «Газпром» выступает стратегическим партнером и крупнейшим инвестором Таджикистана, при этом главная задача концерна, помимо получения коммерческой выгоды от реализации проектов в стране, состоит в обеспечении энергетической и экономической стабильности республики.

Фото – «Газпром» Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и министр энергетики и промышленности Таджикистана Шерали Гул, 2012 год

- Как вы оцениваете нефтегазовые перспективы Таджикистана: насколько республика богата углеводородами, и насколько можно говорить о целесообразности их извлечения с финансовой точки зрения?

- В последние годы появилось много измышлений на тему огромных запасов углеводородов в Таджикистане. Приводятся данные по запасам в триллионы кубометров газа, договорились до того, что Таджикистан опережает по запасам одного из крупнейших производителей газа Катар!

Могу сказать, что в соответствии с информацией, полученной нашими геологами, на сегодняшний день нет оснований для подобных утверждений. Практически весь объем геологоразведочных работ выполнен в советское время и самые оптимистичные цифры прогнозов не превышали 1 млрд.т условного топлива. При этом надо сказать, что большая часть этих прогнозных запасов связывалась с глубокозалегающими горизонтами, которые вообще еще не исследовались. Скважина Шахринав является первой скважиной, пробуренной для определения перспектив этих горизонтов.

Про финансы вопрос сложный, конъюнктура на рынке сильно меняется, поэтому экономическая эффективность каждого проекта должна рассчитываться с учетом конкретных условий.

Без сомнения, перспективы нефтегазоносности в республике имеются и необходимо совместно работать для реализации имеющегося потенциала.

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