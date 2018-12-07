Стартующая 8-го декабря Неделя молодого кино в Таджикистане откроет новые имена таджикского кинематографа, а также постарается сделать наше кино вновь любимым и популярным.
В рамках Недели молодого кино в Таджикистане состоится целый комплекс мероприятий в Душанбе и Худжанде. Это своеобразный итог проекта «Резиденция экспериментального кино «My Vision», реализованного совместно с «Таджикфильмом», Союзом Кинематографистов, «Сугд Синамо», посольством Великобритании и Северной Ирландии в Таджикистане.
Первая резиденция была запущена в мае 2018 года и включала в себя двухнедельную обучающую мастерскую для 16-ти молодых кинематографистов в возрасте 18-35 лет, отобранных в рамках республиканского конкурса синопсисов, и прошедших серию мастер-классов у лучших специалистов кино из Таджикистана, Узбекистана, России и Казахстана.
Открытие Недели молодого кино состоится в Hyatt Regency Dushanbe уже в эту субботу и, как убеждают организаторы, пройдет ярко, красочно, помпезно. Будет красная дорожка, гости в вечерних нарядах, торжественная церемония награждения лауреатов кинорезиденции. Таким образом, организаторы мероприятия хотят повысить узнаваемость отечественного кино, повысить его статус и престижность.
Каждый день в течение недели зрителям будут презентовать молодых кинематографистов страны и их дебютные работы – документальные и художественные фильмы. Все они произведены за очень короткий период времени – всего три месяца, и представляют независимое молодое кино Таджикистана.
И первым фильмом, который покажет Неделя, станет долгожданный «Плач танбура» Анисы Собири
Показ состоится 8 декабря в 18.00 в Hyatt Regency Dushanbe. Вход строго по пригласительным.
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