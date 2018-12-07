Шесть человек погибли и ещё четверо получили ранения в результате ДТП в Краснодарском крае 6 декабря. Все погибшие, как утверждают СМИ, были уроженцами Таджикистана - пассажирами "ВАЗ-2114", совершившей лобовое столкновение с машиной "скорой помощи".

Между тем, Мухиддин Вашгирди - житель район Файзабад Таджикистана, выложив на своей странице в Фейсбуке фото погибшей женщины, и назвав ее своей тетей, сообщил "АП", что в ДТП погибли его родственники.

По его утверждению, в ДТП погибла его тетя - 68-летняя Садбарг Шарипова и трое ее внуков, которым было 8, 10 и 18 лет. Также погибла еще одна его родственница - 22-летняя женщина.

Он также сообщил, что среди погибших числится молодой мужчина, который также находился в том автомобиле.

"К моей семье он отношения не имеет - личность его устанавливается", - отметил Вашгирди.

"Еще один 11-летний внук тёти с тяжелыми ранениями лежит в больнице. Тела погибших сегодня отправят в Таджикистан", - сообщил Вашгирди.

Между тем, как сообщают СМИ, еще трое пострадавших в этом ДТП - это водитель и пассажиры "скорой помощи", которые получили ранения и находятся в больнице.

"В результате ДТП на месте погибли 6 человек, находящиеся в автомобиле ВАЗ, среди которых было двое несовершеннолетних детей. Так же госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легкового автомобиля -11 летний подросток", - пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, отмечается в сообщении, за рулем ВАЗа находился 18-летний водитель: он не справился с управлением авто и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение. По всей видимости, они имеют ввиду того самого внука тёти.

Однако Мухиддин Вашгирди утверждает, что за рулем легковушки находился молодой мужчина, личность которого пока не установлена.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus