В Худжанде состоялась церемония введения в эксплуатацию 12 единиц новых спецмашин по вывозу твердых бытовых отходов.

Данная партия спецтранспорта поступила в распоряжение Государственного унитарного коммунального предприятия «Услуги санитарного транспорта» в рамках реализации второй фазы проекта «Управления твердыми бытовыми отходами города Худжанда», финансируемого Европейским банком реконструкции и развития, сообщает пресс-служба председателя области.

фото пресс-службы председателя Согда

Глава Согда Раджаббой Ахмадзода призвал руководство города и ГУП «Услуги санитарного транспорта» уделить еще больше внимания чистоте и благоустройству улиц и проспектов города, а также санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации.

Было отмечено, что с расширением территории и ростом жителей города, созданием новых промышленных предприятий и жилья увеличивается объем твердых бытовых отходов и потребность в коммунальных услугах.

фото пресс-службы председателя Согда

Необходимо отметить, что в рамках второго этапа проекта «Управление твердыми бытовыми отходами города Худжанда» предусмотрена закупка коммунальной техники и механизмов, контейнеров для хранения бытовых отходов, восстановление точек сбора твердых бытовых отходов и строительного мусора, закупка оборудования по переработке мусора и расширение площадей мусоросвалок.

До конца текущего года в рамках проекта предусмотрено поступление еще 7 мусоровозов.

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