Созванная на 5 декабря в Хороге 17 сессия областного маджлиса народных депутатов ГБАО пятого созыва перенесена на 11 декабря.

На ней будут рассмотрены вопросы, связанные с досрочным сложением полномочий некоторых депутатов областного маджлиса в том числе экс-главы ГБАО Шодихона Джамшеда, сообщили «АП» в администрации главы ГБАО.

На сессии также будет назначена дата выборов на место выбывших депутатов. И.о. главы ГБАО Ёдгор Файзов на этих выборах будет баллотироваться на депутатское кресло в областном маджлисе.

После того, как Файзов будет избран депутатом маджлиса области, очередная сессия маджлиса народных депутатов ГБАО в феврале 2019 года рассмотрит вопрос об утверждении указа президента Таджикистана Эмомали Рахмона о его назначении на должность главы области.

Напомним, 15 сентября текущего года на встрече с активом ГБАО, по итогам своего рабочего визита, Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок.

Президент дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала.

По поручению президента, с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. Пост исполняющего обязанности главы ГБАО тогда занял Ёдгор Файзов.

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