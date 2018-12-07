Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 6 декабря принял участие во внеочередном заседании глав государств – участников Содружества Независимых Государств, которое состоялось в городе Санкт-Петербург Российской Федерации.

Встреча лидеров состоялась за обедом от имени президента России Владимира Путина в культурно-развлекательном комплексе «Ленинград Центр», расположенном в историческом здании у Таврического сада на Потемкинской улице. Здесь вниманию гостей была предложена и шоу-программа.

Президенты обсудили нынешнее состояние и перспективы межгосударственной интеграции в рамках содружества и обменялись мнениями по дальнейшим рабочим планам, связанным с обеспечением социально-экономического развития, укреплением безопасности на территории государств-участников содружества, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

На внеочередном заседании президенты приняли решение объявить 2019 год в СНГ Годом книги.

Председательство в СНГ от Таджикистана перешло Туркменистану.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухаммедов отметил на саммите, что в сфере партнерства СНГ с международными структурами внимание будет отведено сотрудничеству с ООН, ее специализированными агентствами и учреждениями, в том числе по реализации Целей устойчивого развития.

В торгово-экономической сфере усилия Туркменистана будут направлены на разработку новых подходов к совместной деятельности, поиск перспективных форм сотрудничества, определение конкретных областей многостороннего взаимодействия.

Сцена из балета "Щелкунчик"

Приоритетным направлением деятельности туркменский лидер назвал и сотрудничество в сфере образования с применением новейших информационных и коммуникационных технологий.



В контексте объявления в СНГ 2019 года Годом книги особое внимание будет уделено осуществлению мероприятий, посвященных проведению культурно-просветительских мероприятий, направленных на приобщение молодого поколения к художественной литературе, организации книжно-иллюстративных выставок и продвижение книги и чтения.

Эффективной формой сближения и уважения между народами, по мнению Г.Бердымухамедова, является культурное сотрудничество, что станет одним из ключевых направлений деятельности Туркменистана в ходе председательства в СНГ.

ca-news.org

После завершения внеочередного заседания по приглашению президента Владимира Путина президенты посетили Мариинский театр города Санкт-Петербург и посмотрели балет "Щелкунчик".

Мировая премьера балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского состоялась в Санкт-Петербурге 18 декабря 1892 года.

Премьера балета в новой редакции состоялась в Мариинском театре в 2001 году. В нем использованы либретто и сценарный план Мариуса Петипа в обработке Михаила Шемякина, музыкальный руководитель - Валерий Гергиев.

Спустя 125 лет музыка «Щелкунчика» во всем мире стала неизменным спутником Рождества и Нового года. Постановки балета ежегодно украшают предновогодние афиши мировых театров.

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