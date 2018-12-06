В Душанбе с 8 по 15 декабря пройдет Неделя молодого кино, где будут представлены 7 документальных и художественных фильмов. Открывать это культурное мероприятие будет режиссер Аниса Сабири со своим фильмом «Плач танбура», о котором и расскажет наш очередной сюжет.
Этот короткий метр, как вы, наверное, уже ранее читали, получил в Нью-Йорке приз за лучшую режиссуру. А еще за этот год он был представлен в 14 мировых кинофестивалях.
Добиться такого успеха молодому кинорежиссеру удалось не так просто, как кажется. Она, по ее словам, при создании и продвижении фильма столкнулась с достаточно серьезными проблемами – в стране практически нет кадров, которые бы профессионально занимались киноиндустрией, да и в таджиков и в их творение в этой сфере мало кто верит.
Через что прошла Аниса, и чему ее научили эти сложности, узнайте в нашей видеоистории.
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