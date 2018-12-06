Гуляя по Душанбе, можно встретить большое количество разнообразных ресторанов, кафе и других заведений, как раньше было принято говорить, общепита.
Особое место среди этих заведений занимают так называемые кафе национальной кухни, или «Ошхонаи милли». Это очень доступные заведения, где вас накормят питательно и относительно дешево. Обычно выбор в таких заведениях не слишком велик и однообразен и состоит, в основном, из доступных по продуктам и цене блюд национальной таджикской кухни, а также наиболее популярных среди местных жителей блюд из кухонь других стран (в частности европейских).
Журналисты редакции портала Kaktakto провел обзор того, что входит в меню среднестатистической душанбинской «Ошхонаи милли» и сколько в среднем это стоит.
Первые блюда
Лагман — традиционное блюдо из лапши, кусочков мяса, лука, перца иногда капусты. Стоимость такого блюда будет варьироваться в пределах $0,5 (за полпорции) / $1 (за полную порцию).
Шурбо – в основе блюде лежит мясной бульон, кусок говядины, картошка, морковь и лук. Разновидности шурбо (или шурпа, шурпо) зависят в основном от типа мяса, на котором они готовятся. Например, серка шурбо готовится из баранины, мурги шурбо из курицы и т. д. Стоимость такого блюда в среднем также равна $0,5 (за полпорции) / $1 (за полную порцию).
Также в таких заведениях вам могут предложить русский борщ, пельменный суп и даже окрошку все по $0,4 / $0,9.
Вторые блюда
В данной категории, разумеется, №1 — это плов. Тут можно встретить большое количество его разновидностей: «плов по-самаркандски», «плов по-ташкентски», «плов Карон» и т. д. Во многих случаях вы увидите знак 1х1, означающий соотношение мяса в порции.
Стоимость плова в среднем $1 за полпорции и $2 за полную порцию.
Различного рода шашлыки (с говядиной бараниной, курицей и т.д.) стоят чуть более $2.
Блюда на жаровне – жареное мясо с овощами – около $3.
Тандур кабоб — мясо, запеченное в печи (тандуре), — около $10 за килограмм.
Манты — $0,2 за штуку.
И, традиционно, цыпленок табака (в меню вы найдете просто «Табака») – приблизительно $4 за порцию.
В качестве гарнира вам могут предложить: картофель фри, пюре, рис и макароны.
Также вы можете заказать различные салаты — от оливье до простого «весеннего». В меню вы найдете его под названием «Шакароб». Стоимость салатов составляет от $1 до $2.
На $4-5 в Душанбе можно очень неплохо пообедать.
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