АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- В конференц-зале гостиницы «Хилтон» в 9:00 состоится годовое собрание Совета по СМИ Республики Таджикистан.
- «Бюро по правам человека и соблюдению законности» проведет церемонию вручения премии «Лучший правозащитник года» в 2018 году в гостинице «Хилтон» в Душанбе. Начало мероприятия в 16.00.
- В Хатлонском областном суде продолжится процесс над 58-летней бабушкой, которая заживо закопала своего трехлетнего внука.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ДЕКАБРЯ
День работников финансовых органов
ДНИ РОЖДЕНИЯ –7 ДЕКАБРЯ
1924 года – родилась актриса театра Туйди Бобиева
1936 года – родился математик Разиюлло Атохонов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до12-17 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 10-15 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, местами до 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 5-7 тепла.
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