В Душанбинской клинике «Истиклол» прошел двухдневный курс по скринингу слуха новорожденных детей для 33 таджикских врачей из Согдийской, Хатлонской, Горно-Бадахшанской автономной областей и районов республиканского подчинения. Курс читали четверо высококвалифицированных врачей из Турции. По итогам семинара все отечественные медики получили сертификаты об успешном освоении курса.

Программа по обмену инновационным медицинским опытом была инициирована Турецким агентством международной кооперации и развития (ТИКА) и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

По словам координатора ТИКА в Таджикистане Тарика Мете, министерство здравоохранения Турции в скрининге по выявлению слуховых отклонений у новорожденных добилось 98% результатов, которые пока еще не удавались многим развитым странам.

«Турция делится своим опытом со странами-партнерами во всех направлениях, в которых добивается заметных успехов. Именно поэтому сегодня наши врачи здесь. Они поделились своим опытом, рассказали таджикским коллегам о том, насколько важно проводить эту процедуру ребенку в третий день его жизни, как важно оперативно приступить к лечению, подобрать слуховой имплантат и аппарат, обеспечив малышу полноценную детскую жизнь», - говорит Мете.

В Турции, чтобы зарегистрировать ребенка, то есть получить на него идентификационный номер (паспорт с момента рождения), нужно обязательно пройти эту процедуру.

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«Это был первый обучающий этап. В первой квартале 2019 года мы планируем провести следующий этап программы, во время которого передадим в Министерство здравоохранения приборы по выявлению слуховых пороков у новорожденных детей», - добавил Тарик Мете.

Он подчеркнул, что во время второго этапа реализации этой программы, ТИКА будет работать в пилотных районах, займется информационной работой, то есть выпустит баннеры и буклеты с рекомендациями о том, в какие больницы необходимо обратиться с данной проблемой.

Как рассказал профессором кафедры ЛОР Стамбульского университета «Медениет» Махмут Тайяр, во время курса врачи, в том числе сам профессор, показали таджикским коллегам, как проводятся методы исследования слуховых нарушений у новорожденных, и какие есть противопоказания.

«После теоретической части мы перешли на практику, продемонстрировали работу с аппаратом», - говорит турецкий профессор. - Проводится тест по скринингу с помощью крошечного прибора, представляющего собой зонд, подключаемый к устройству на платформе ОС Android. Работать с ним — все равно, что пользоваться парой наушников: занимает мало места, без труда подсоединяется, выдает достоверные результаты. Как вы уже видели, наушник прибора ставится на ухо новорожденного, он издаёт волны и ждет обратной реакции, если её не будет, значит у ребенка порок нарушения слуха».

По его словам, по статистике из тысячи новорожденных детей в среднем у 3-4 обнаруживается тугоухость, то есть потеря слуха.

«Часто родители обнаруживают проблему со слухом у своего ребенка после 2-3 лет и даже 4. Это говорит о том, что мы уже опоздали с лечением. В таком случае ребенок уже будет отставать от своих сверстников и учиться в специализированных школах. На раннем этапе выявления порока можно подобрать слуховой аппарат для малыша или же вставить ему имплантат и легко реабилитировать его, обеспечив ему полноценную детскую жизнь. Дети в раннем возрасте очень легко приспосабливаются, и это помогает лечению», - продолжил профессор.

Одна из участниц программы обучения Фарзона Адылова, ассистент кафедры Таджикского государственного медицинского университета также поделилась своими впечатлениями о пройденном курсе.

«Турецкие доктора ещё раз убедили нас в том, что позднее обнаружение патологии слуха у детей практически не поддаётся нормальной и полноценной реабилитации или же даёт худшие результаты. 2-3 года жизни ребенка являются критическими для ранней диагностики, чем позже порок будет выявлен, тем больше проблем будет и с речью ребенка», - сказала молодой врач.

Стоит отметить, что в ходе курса врачи проверили 50 новорожденных, которые вместе с мамами находили в роддоме клиники «Истиклол», у одного ребенка была выявлена тугоухость.