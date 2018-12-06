Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал постановление о созыве последней в уходящем году семнадцатой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли республики пятого созыва на 25 декабря.
Помощник спикера верхней палаты парламента Навруз Курбонзода сообщил «АП», что решением Совета верхней палаты парламента сенаторы Таджикистана рассмотрят ранее принятые нижней палатой поправки в Уголовно - процессуальный кодекс, Градостроительный кодекс, а также в законы «О ввозе и вывозе историко-культурных ценностей», «О залоге движимого имущества и регистрации обеспеченных обязательств», а также ряд других законов, принятых Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Сенаторы Таджикистана на следующий день после сессии, 26 декабря, в столичном «Кохи Сомон» будут присутствовать на ежегодном послании президента республики Эмомали Рахмона парламенту страны.
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