«Кошу чашмаш хушру» (красивые глаза и брови – прим. авт.) – самый распространенный и, возможно, желанный комплимент, который можно услышать в Таджикистане. Поэтому таджикские женщины испокон веков подводили глаза сурьмой - чтобы взгляд был выразительней. Ею даже подкрашивали глаза новорожденных. Кое-где эта традиция жива до сих пор.

Даже сейчас, когда на рынке можно найти огромный ассортимент декоративной косметики для глаз, многие женщины остаются верны традициям предков.

Считается, что сурьма может не только подчеркнуть красоту, но и улучшить остроту зрения. Разберемся, так ли это на самом деле?

Ученые против сурьмы

Сурьма – это особенный черный камень, который для косметического использования толкут в порошок, соединяя с дополнительными компонентами. Первые упоминания о сурьме появились в Древнем Египте 4000 лет назад до нашей эры.

Делали они эту краску путем шлифования галенита - сульфида свинца. Ну а в Азии сурьму готовили по-другому рецепту: галенит сжигали в специальной лампе, а потом смешивали с сажей и касторовым маслом.

Может это народное средство, которое в древности многие делали собственноручно, действительно защищало глаза, но сейчас ученые по всему миру кричат в рупор о вреде состава сурьмы.

В ходе анализа они выявили критическое количество тяжелых металлов, которые в результате длительного применения могут привести к чрезмерному скоплению свинца в организме.

Производители же косметической сурьмы приводят свой состав, который может отличаться от страны производителя. Но традиционно он состоит из следующих компонентов: морокканского черного камня исмид, касторового масла, растения капур качари, являющегося природным антибиотиком и анестетиком, и вазелина.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретила использовать сурьму в косметических или любых других подлежащих контролю этой организации средствах.

На таджикских рынках до сих пор можно встретить бабушек, торгующих сурьмой в виде каменной породы: ее добывают в горах и сразу везут на рынок на продажу местным красавицам. Стоит она копейки, в отличие от промышленных аналогов, которые подвергаются обработке. Последние, чаще производства Ирана и Индии, можно купить в магазинах за 20 сомони.

«Мало ли, что пишут в Интернете»

- Моей бабушке почти 90 лет. Всю свою жизнь она красит глаза сурьмой, а в школе научила этому и меня. Бабушка говорила, что сурьма придает глазам выразительности, питает ресницы и улучшает зрение. Декоративной косметикой мне тогда краситься не разрешали, поэтому я с удовольствием ухватилась за эту возможность, - рассказывает жительница Душанбе Сайрам.

По ее словам, лет 10 назад к ним домой пришел дядя, который прочитал в интернете о вреде сурьмы. Он сказал, что в ее составе находится свинец, который может привести к слепоте. Он запретил красить глаза бабушке ее излюбленным средством. Она сказала хорошо, но продолжает гнуть свою линию до сих пор.

"А мне она на ушко прошептала: "Мало ли, что пишут в Интернете. Моя мама и бабушка пользовались сурьмой, и никто из них не ослеп". А я побоялась и с тех пор ни разу не притронулась к сурьме. В моем арсенале теперь – карандаш для глаз, подводка и тушь".

«Прямой связи между сурьмой и слепотой не наблюдаем»

Офтальмолог оптики «Новый взгляд» Борис Хелаия не видит ничего страшного в использовании сурьмы для глаз, но только если речь идет о косметическом продукте, а не химическом элементе, который опасен для здоровья.

- Сурьма, как химический элемент, относится к металлам и используется, например, в качестве типографической краски, а также в других отраслях химической продукции. Для человеческого организма вещество токсично. Косметическая сурьма не является химическим элементом: она изготавливается из специального камня с добавлением различных масел. По крайней мере, об этом заявляют производители косметики, а вот насколько он добросовестный, ничего сказать не могу.

По его мнению, единственное, что может произойти при использовании качественной косметической сурьмы - аллергическая реакция.

TutKnow.ru

- Все очень индивидуально: кто-то может пользоваться дешевой тушью и с их глазами будет все в порядке, а кто-то страдает от аллергических реакций даже на дорогие аналоги, поэтому им рекомендовано пользоваться только «своей» подборкой косметических средств. Дело в восприимчивости организма к тому или иному аллергическому компоненту. Точно также дело обстоит и с сурьмой.

Что касается слепоты, то прямой связи с сурьмой не наблюдаем, как и нет прямых научных исследований о том, что сурьма улучшает остроту зрения. Это скорее народная медицина, оставшаяся как наследие наших предков.

Все же Борис не рекомендует красить глаза новорожденных детей ничем, в том числе и косметической сурьмой, так как их организм еще не полностью приспособлен к воздействию факторов внешней среды. Тем более, такой элемент, как свинец, в составе сурьмы ничего хорошего не сулит.

Фото: Марина Маковецкая, Коммерсантъ Этой девочке неделя отроду. Но и ей уже красят ресницы и брови сурьмой — таковы представления о красоте на Памире. Сурьму перед использованием варят два-три часа в молоке. А рисуют специально заточенным камнем.

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