Клип молодой узбекской певицы Шахло Ахмедовой на песню «Летние Дожди», запрещённый в Узбекистане, на днях был показан по российскому каналу Ru.TV, сообщает upl.uz.

Ранее из-за этого видеоклипа, который не был показан по телевидению Узбекистана, но успел появиться в интернете, Шахло Ахмедова была лишена лицензии.



Однако, из-за скандала клип принес певице популярность. За короткий срок он набрал несколько миллионов просмотров, отмечает издание.

В "Узбекконцерте" ранее заявили, что клип "не соответствует национальному культурному менталитету, а отношения парня и девушки демонстрируются в вульгарной и пошлой форме".

С января 2018 года комиссия "Узбекконцерта" проводит отбор на соответствие песен и танцев национальному менталитету. Согласно требованиям, мужчинам запрещено появляться в женской одежде и украшениях, женщинам - в откровенных нарядах. Также нельзя показывать в клипе дорогие дома, машины, украшения, роскошь, если нет привязки к смыслу песни.

Певица Шахло Ахмедова - младшая сестра заслуженной артистки Узбекистана Лолы Ахмедовой. Родилась в 1994 году в Сурхандарьинской области Узбекистана. Известность получила в 2013 году после участия в конкуре Zo’r-zo’r Star. В 2014 году приняла участие в музыкальном конкурсе «Голос. Казахстан». В 2017 году Шахло поступила в ГИТИС, где ее наставником стала народная артистка России Надежда Бабкина.

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