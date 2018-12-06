Двухдневный Международный форум «На пути к безналичной экономике: Инновации – Инфраструктура – Инклюзивность» открылся в Душанбе сегодня, 6 ноября.
Форум проводится Национальным банком Таджикистана в сотрудничестве со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) и собрал 250 участников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Украины, Узбекистана и другие.
Среди них представители соответствующих министерств и ведомств, центральных банков, международных платежных систем, международные и местные эксперты, а также представители международных финансовых институтов, кредитных организаций и операторов мобильной связи.
В рамках форума проходят презентации, панельные дискуссии, круглые столы относительно современных тенденций развития финансовых электронных цифровых услуг, инфраструктуры платежной системы и внедрение современных инновационных технологий при предоставлении банковских услуг.
Открывая мероприятие, председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода отметил, что новые цифровые технологии, как показывает мировой опыт, наиболее быстро воспринимаются и внедряются в финансово-банковском секторе, мотивируя и подтягивая другие сектора экономики.
Он отметил, что НБТ считает приоритетом развитие платежной системы в целом, и всячески способствует развитию безналичных расчетов в стране.
«Эффективная работа платежной системы страны является одним из ключевых факторов динамичной и стабильной работы банковской системы и экономики страны в целом», - сказал Джамшед Нурмахмадзода.
Проведение форума он считает важным событием для всего банковского сообщества, которое, по его мнению, внесет вклад в развитие и улучшение платежных услуг и будет способствовать увеличению доли безналичных расчетов в платежном обороте страны.
Руководитель Глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками Группы Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Рольф Берндт отметил, что цифровые финансовые услуги позволяют улучшить доступ к финансовым ресурсам и платежам.
«Это в особенности важно для сельских жителей, которые будут иметь возможность проводить платежи через мобильные средства, и, таким образом, сэкономят время и деньги», - сказал он.
Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс считает необходимым обеспечение современными, эффективными финансовыми услугами, чтобы отвечать требованиям времени.
«Это даст возможность искоренить способы нелегального перевода денежных средств, а также искоренить проблемы, связанные с коррупцией», - полагает он.
Ян-Петер Олтерс подчеркнул, что в конечном итоге внедрение безналичных платежей даст возможность достичь цели не только в этой области, но и в целом реформирует финансовую систему страны.
«Внедрение безналичных платежей также преследует цели по обеспечению доступа социально уязвимых слоев населения, которые не имеют банковских счетов, к финансовым услугам», - добавил он.
Руководитель регионального представительства IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт отметила, что Таджикистан на данный момент находится в начале процесса по переходу на безналичную экономику.
Она подчеркнула, что при внедрении безналичной экономики Таджикистан, как и другие страны, в первую очередь, сталкивается с трудностями, связанными с восприятием населения.
«Людям пока непривычно осуществлять безналичные финансовые операции, они чувствуют дискомфорт при отсутствии у себя наличных денег. Но, со временем, они поймут, что внесение платежей, к примеру, посредством мобильных телефонов, это очень удобно», - сказала Колберт.
Поэтому, продолжила она, в первую очередь нужно поднимать осведомленность населения, нужно подготовить его.
По словам начальника управления платежных систем НБТ Шухрата Салохиддинова, люди в Таджикистане, особенно молодое поколение, все больше стали использовать технологии безналичных расчетов.
«Сегодня почти во всех крупных торговых точках, АЗС, аптеках установлены POS-терминалы, количество которых за один год увеличилось на 1,1 тыс. единиц. Однако, нас не может устраивать то, что имеется на данный момент. Совместно с кредитными организациями мы приложим все усилия для того, чтобы в будущем расширить безналичные платежи, создавая необходимую инфраструктуру», - сказал он.
Согласно данным НБТ, кредитные организации страны до 1 ноября этого года выпустили около 1,8 млн единиц платежных карт, что на 5,3% (более 90 тыс. единиц) больше по сравнению с этим же периодом 2017 года.
Численность владельцев платежных карт за последний год выросло на 85 тыс. человек – почти до 1,8 млн человек.
Количество электронных терминалов в республике достигло на начало ноября около 4,3 тыс. единиц, а банковских счетов – 3,5 млн.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Тоҷикон ба доми фиреб афтода, аз “консул” шиносномаи давлати хаёлиро хариданд
Мусодираи қариб 100 тонна дорувории пастсифат дар 11 моҳ
Аввалин машваратҳои Тошканду Душанбе дар масоили ВАО
Довталабии 74 нафар варзишгарон ба дарёфти ҷоизаи Президенти Тоҷикистон
Дар ВМКБ интихоби раиси вилоят мавқуф гузошта шуд
Духтари конибодомӣ зеботарин байни маъюбон дониста шуд
Қатъи дастрасӣ ба сомонаҳои иттилоотӣ дар Тоҷикистон. Бори навбатӣ
“Мегафон-Бизнес” номгузории идораи хизматрасонии корпоративии “Мегафон Тоҷикистон”
Қиссаи пайвастшавии ҷавони тоҷик ба ДОИШ ва "насиҳат"-и Гулмурод Ҳалимов дар Ироқ
Ҷазо ба табибон барои хунукназарӣ нисбати бемор сангинтар мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста