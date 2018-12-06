Двухдневный Международный форум «На пути к безналичной экономике: Инновации – Инфраструктура – Инклюзивность» открылся в Душанбе сегодня, 6 ноября.

Форум проводится Национальным банком Таджикистана в сотрудничестве со Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) и собрал 250 участников из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Украины, Узбекистана и другие.

Среди них представители соответствующих министерств и ведомств, центральных банков, международных платежных систем, международные и местные эксперты, а также представители международных финансовых институтов, кредитных организаций и операторов мобильной связи.

В рамках форума проходят презентации, панельные дискуссии, круглые столы относительно современных тенденций развития финансовых электронных цифровых услуг, инфраструктуры платежной системы и внедрение современных инновационных технологий при предоставлении банковских услуг.

Открывая мероприятие, председатель НБТ Джамшед Нурмахмадзода отметил, что новые цифровые технологии, как показывает мировой опыт, наиболее быстро воспринимаются и внедряются в финансово-банковском секторе, мотивируя и подтягивая другие сектора экономики.

Он отметил, что НБТ считает приоритетом развитие платежной системы в целом, и всячески способствует развитию безналичных расчетов в стране.

«Эффективная работа платежной системы страны является одним из ключевых факторов динамичной и стабильной работы банковской системы и экономики страны в целом», - сказал Джамшед Нурмахмадзода.

Проведение форума он считает важным событием для всего банковского сообщества, которое, по его мнению, внесет вклад в развитие и улучшение платежных услуг и будет способствовать увеличению доли безналичных расчетов в платежном обороте страны.

Руководитель Глобальной практики по вопросам управления финансами и рынками Группы Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Рольф Берндт отметил, что цифровые финансовые услуги позволяют улучшить доступ к финансовым ресурсам и платежам.

«Это в особенности важно для сельских жителей, которые будут иметь возможность проводить платежи через мобильные средства, и, таким образом, сэкономят время и деньги», - сказал он.

Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс считает необходимым обеспечение современными, эффективными финансовыми услугами, чтобы отвечать требованиям времени.

«Это даст возможность искоренить способы нелегального перевода денежных средств, а также искоренить проблемы, связанные с коррупцией», - полагает он.

Ян-Петер Олтерс подчеркнул, что в конечном итоге внедрение безналичных платежей даст возможность достичь цели не только в этой области, но и в целом реформирует финансовую систему страны.

«Внедрение безналичных платежей также преследует цели по обеспечению доступа социально уязвимых слоев населения, которые не имеют банковских счетов, к финансовым услугам», - добавил он.

Руководитель регионального представительства IFC по Центральной Азии Кассандра Колберт отметила, что Таджикистан на данный момент находится в начале процесса по переходу на безналичную экономику.

Она подчеркнула, что при внедрении безналичной экономики Таджикистан, как и другие страны, в первую очередь, сталкивается с трудностями, связанными с восприятием населения.

«Людям пока непривычно осуществлять безналичные финансовые операции, они чувствуют дискомфорт при отсутствии у себя наличных денег. Но, со временем, они поймут, что внесение платежей, к примеру, посредством мобильных телефонов, это очень удобно», - сказала Колберт.

Поэтому, продолжила она, в первую очередь нужно поднимать осведомленность населения, нужно подготовить его.

По словам начальника управления платежных систем НБТ Шухрата Салохиддинова, люди в Таджикистане, особенно молодое поколение, все больше стали использовать технологии безналичных расчетов.

«Сегодня почти во всех крупных торговых точках, АЗС, аптеках установлены POS-терминалы, количество которых за один год увеличилось на 1,1 тыс. единиц. Однако, нас не может устраивать то, что имеется на данный момент. Совместно с кредитными организациями мы приложим все усилия для того, чтобы в будущем расширить безналичные платежи, создавая необходимую инфраструктуру», - сказал он.

Согласно данным НБТ, кредитные организации страны до 1 ноября этого года выпустили около 1,8 млн единиц платежных карт, что на 5,3% (более 90 тыс. единиц) больше по сравнению с этим же периодом 2017 года.

Численность владельцев платежных карт за последний год выросло на 85 тыс. человек – почти до 1,8 млн человек.

Количество электронных терминалов в республике достигло на начало ноября около 4,3 тыс. единиц, а банковских счетов – 3,5 млн.

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