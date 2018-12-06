За 11 месяцев в Таджикистане в результате стихийных бедствий погибли 17 человек (в 2017 году - 31). В основном при камнепадах и селевых потоках.
За отчетный период на территории страны произошло 165 чрезвычайных происшествий природного характера, причем, 21 из них нанесли материальный ущерб народному хозяйству. В 2017 году их число достигало 879 чрезвычайных ситуаций, и в 89 из которых был нанесен материальный ущерб, отмечается в кратком анализе ЧС, подготовленном КЧС республики за 11 месяцев 2018 года.
В результате стихийных бедствий пострадали 1485 жилых домов (1437 домов получили легкие разрушения, 20 домов повреждены частично, 28 домов разрушены полностью, также пострадали 78 школ и дошкольных учреждений, 21 оздоровительных учреждений, 5 культурных и общественных объектов, 46.186 км дорог, 17 мостов, 47,151 км линий электропередачи, 89,5 км оросительных линий и каналов и 15,5 км селесбросов.
Вследствие несоблюдения правил техники безопасности во время купания, в реках и озёрах погибли 118 (в 2017 году-160) человек. Из них 45 несовершенноелетних. Спасателями КЧС спасены 50 человек.
За 11 месяцев 2018 года спасатели Комитета участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполняли аварийно-спасательные работы: спасатели провели 506 оперативных выходов и спасли 148 человек.
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