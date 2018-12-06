8 декабря отмечается Международный день художника. Мы побывали в Академии художеств, и поговорили об одном из самых легких но в то же время и сложных направлений в живописи – акварели - с её председателем - Олимхоном Рабиевым и мастером мозаики Джамшедом Джураевым.

- Так в чём специфика творчества художника-акварелиста?

- Акварель - это материал, который используют начинающие художники на фазе обучения. Потом в дальнейшем они осваивают такой инструмент как масляные краски, - говорит Олимхон Рабиев. Наши мэтры акварели - это Зиёратшо Довудов, он и маслом работает, и акварелью. Прекрасные мастера в этом направлении - Сиродж Арабов и Сухроб Шарипов. Нельзя не назвать художницу Марифат Давлатову. Недавно прошла её выставка, правда, с неоднозначной оценкой не столько её способностей, сколько направления.

Также недавно Таджикистан посетил мэтр акварелист Миша Ленн. Это художник, лауреат, победитель многих конкурсов, разработавший свой уникальный стиль акварели. Он родился и учился в Ленинграде, сейчас живёт в Америке, но принят в таджикскую академию художеств.

Миша Ленн - чистый художник акварелист. Он признан лучшим акварелистом США. Являясь членом нашей академии, он активно помогает нашим художникам. Сейчас наши мастера работают над мозаикой, которая будет копией его акварели. Её вы можете увидеть в мастерской художника Джамшеда Джураева.

- Работать акварелью - это сложно и дорого?

- Акварелью писать не то, чтобы сложно, сколько специфично. Если переходить на это направление нужно набивать руку, как, впрочем, и везде. Например, такие страны как Корея и Китай, до сих пор широко используют письмо акварелью. Это считается их народным направлением. В России или Европе уже другая школа академизма, это преимущественно масло. Если подойти с другой стороны, то работа с акварелью, это мало затратное творчество. Одного набора красок, может хватить на несколько лет. Бумага так же стоит не дорого, а акварелью пишут только на бумаге. Ну и к этому две-три кисточки, - отмечает Рабиев.

Невостребованная акварель

Академик Академии художеств, флорентист Джамшед Джураев рассказал «АП», почему работы акварелью не столь распространены у нас.

- Начну с того, что акварель не так востребована. Одна из причин - она не столь долговечна, и чтобы продлить её век, картине нужно создавать тепличные условия, как, например, в музее или хранилище.

Акварелью работать можно только на бумаге, и это не просто бумага, а специальная акварельная бумага, которая отличается фактурой от того же ватмана, и любой другой бумаги.

Вообще, акварельная живопись среди работ художников, в мире занимает незначительное место. Это отдельное направление, которое относится скорее не к живописи, а к графике, считает Джураев.

- Вы сказали, что эскизы выполняются акварелью. Почему и при чём тут флорентийская мозаика?

- Эскизы - это первоначальный этап работ. В нашей технике флорентийской мозаики или каменной живописи, как ее называют, - это является основой. Сначала эскиз, потом работа в камне, а из всех изобразительных искусств самая сложная техника - это флорентийская мозаика. Эскизы делают акварелью, потому что это удобно, а масло долго сохнет.

По словам художника, Таджикистан участвует в выставке ЭКСПО-2019, которую организовывает Шанхайская Организация «Сотрудничество».

В одном из разделов павильона будут представлены живые и каменные цветы.

"У каждого государства есть свои цветы, как символ государства. Например, Индия и цветы этой страны – лотосы. Символ Российской Федерации – ромашки. У наших соседей Узбекистана – тюльпаны. Пионы у Китая, цветущая яблоня - у Казахстана. Пакистан - это цветущий жасмин. У Таджикистана - это розы", - рассказал Джураев.

- Первоначально мы делаем эскизы акварелью этих композиций из цветов, а затем воплощаем изображение в камне. Когда работа уже выполнена, мы отправиляем наше панно с мозаикой в Пекин, - говорит художник. - Конечно, мы испытываем гордость от того, что это делает не Китай, в котором много мастеров по флорентийской мозаике, а мы! Этот момент, как бы сказать, нас, безусловно, подбадривает.

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