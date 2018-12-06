Бывший мэр города Хорог Арамбегим Махтобшозода в ближайшее время по собственному желанию сложит с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, сообщил «АП» источник в парламенте страны.

Она была освобождена от должности мэра Хорога указом президента Таджикистана 18 сентября.

Арамбегим Махтобшозода была мэром Хорога с ноября 2016 года. Новым главой администрации города Хорога был назначен Кишвар Шамиров.

В конце прошлого месяца экс-мэр Хорога была назначена главой одного из отделов администрации председателя ГБАО и, согласно нормам законов страны, не может занимать депутатское кресло любого ранга.

Как ранее сообщало «АП», экс-глава ГБАО Шодихон Джамшед в ближайшее время по собственному желанию сложит с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

В конце ноября постановлением правительства Таджикистана Шодихон Джамшед был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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