Правоохранительные органы Таджикистана открыли сезон «охоты» на пиротехнические изделия: он ежегодно начинается с начала декабря, а пик приходится на дни празднования Нового года.
В начале недели за незаконную торговлю пиротехническими изделиями задержаны двое несовершеннолетних жителей столичной улицы А. Гуломова и 33-летная жительница Душанбе. У задержанных обнаружены и конфискованы в общем свыше 19 тыс. хлопушек, сообщает пресс-центр МВД РТ.
По данным фактам ведется расследование, отмечается в сообщении.
Взрывать хлопушки - уголовно наказуемо
Решением правительства Таджикистана, с конца 2008 года ввоз в страну и реализация пиротехнических изделий строго запрещены.
Согласно статье 199, прим 1 Уголовного кодекса Таджикистана, за незаконный ввоз на территорию республики, производство, хранение, сбыт, передачу в собственность другому лицу и использование пиротехнических изделий лица наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов (от 10 тыс. до 25 тыс. сомони, 50 сомони один расчетный показатель) либо лишением свободы сроком от одного года до двух лет.
Проводимые рейды по местам несанкционированной продажи пиротехнических изделий будут проводиться каждый день до наступления нового года. Целью проводимых мероприятий является выявление, изъятие из продажи и уничтожение пиротехнической продукции, использование которой может угрожать здоровью и жизни граждан.
Особое опасение правоохранителей вызывает все более усиливающаяся мощность фейерверков и ракет, которые незаконно реализуют на рынках и торговых точках республики, а также тот факт, что основными покупателями небезопасной и нередко с вышедшим сроком годности продукции чаще всего становятся дети.
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Кулли ахбор
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danunet2
А за некачественные медикаменты и детское питание всего лишь штраф, и даже ниже штрафа за пиротехнику. Что за страна такая?
Alibek3
Ну хоть разрешите купить Салют!!!! К статье у Хукумата какой разращение есть?