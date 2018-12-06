В Узбекистане иностранные инвесторы выкупят часть государственной доли в коммерческих банках. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан Тимур Ишметов. Он отметил, что пока у банков нет цели получать прибыль, эта сфера не будет развиваться, сообщили в посольстве РУз в КР, сообщает CA-NEWS.

«Банки – это коммерческие организации и должны получать прибыль. Многие банки забывают об этом. В частности, государственные банки привыкли к финансированию правительства. Сейчас ситуация изменилась. Правительство больше не будет выделять средства госбанкам и собирается сократить свою долю в банках. Определённая часть акций будет продана иностранным инвесторам», - заявил Ишметов.

По его словам, Международная финансовая корпорация (МФК) планирует выкупить часть госдоли в АКБ «Ипотека банк», выделив кредиты в размере $30-40 млн. Затем представители МВФ будут включены в наблюдательный совет банка. Тем самым корпорация будет содействовать развитию корпоративного управления банком. В дальнейшем МФК приобретёт 15% акции банка взамен выделенного банку кредита.

Зампред ЦБ подчеркнул, что Центральный банк Узбекистана планирует пересмотреть систему кредитования, потому что прежняя система льготного кредитования тормозит развитие коммерческих банков.

Ранее председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявлял, что уже разработан новый механизм кредитования, который подразумевает компенсацию процентов по кредитам, выдаваемым коммерческими банками. Отныне коммерческие банки будут устанавливать рыночную процентную ставку при выдаче кредита вне правительственных рекомендаций.

Отмечалось, что высокая доля государства в банковском секторе снижает конкуренцию среди банков. Это одна из причин низкого качества существующих банковских услуг. Такого мнения придерживаются и международные эксперты. Например, эксперт Всемирного банка Луиза Мамарасулова отмечала, что узбекистанцы пользуются неформальными финансовыми услугами вместо банковских.

МВФ в свою очередь предлагал создать Банк развития на основе ресурсов Фонда реконструкции и развития Узбекистана, а остальные банки приватизировать. Это может решить проблему низкоприбыльности государственных банков.



На совещании главы государства по реформированию банковской системы в Узбекистане отмечалось, что за два последних года государство потратило на увеличение уставных капиталов государственных банков почти $1 млрд.

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