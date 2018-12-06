Президент республики Эмомали Рахмон сегодня утром вылетел в Санкт-Петербург. Здесь он примет участие в неформальном саммите лидеров стран СНГ, сообщили «АП» в правительстве.

Лидеры стран подведут итоги сотрудничества в текущем году, обсудят выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества .

Главы государств СНГ также подведут итоги председательства Таджикистана в организации в 2018 году, сообщили «АП» в правительстве Таджикистана.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча глав государств СНГ пройдёт в неформальной обстановке.

"Лидеры встретятся, сфотографируются на фоне флагов своих государств. Затем состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос. Эта встреча будет проведена в формате дружеского обеда", - сказал Ушаков на брифинге.

Неформальные встречи лидеров стран СНГ являются уже традиционными. Предыдущая прошла в декабре прошлого года в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево, на которой были подведены итоги года и состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях.

Предыдущий саммит глав СНГ прошел 27-28 сентября этого года в Душанбе. Особое внимание на нем уделили вопросам подготовки к совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда по итогам саммита главы государств подписали ряд документов по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, а также обсудили председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году.

Ранее сообщалось, что таджикский лидер также примет участие в саммите ОДКБ в северной столице России, однако заседание лидеров организации отложено.

Саммит ОДКБ отложен из-за споров о генсеке

Инициатором отмены встречи глав государств, по мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, выступила Армения, сообщает РИА Новости.

«С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание ОДКБ не проводить», — заявил Ушаков.

Обязанности генерального секретаря ОДКБ продолжит исполнять Валерий Семериков.

Между тем, Армения не выступала с предложением отложить саммит ОДКБ, заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян, комментируя заявление, сделанное Юрием Ушаковым.

По словам Егояна, все было так, как представил Пашинян 2 декабря в беседе с журналистами. Из выступления и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в воскресенье стало ясно, что запланированный на 6 декабря в Санкт-Петербурге саммит ОДКБ отложен, и причиной является отсутствие консенсуса по кандидату на пост генерального секретаря альянса.

По словам Пашиняна, во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным последний предложил, а он согласился отложить саммит, в рабочем порядке обсудить решение, после чего с готовым решением провести саммит.

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