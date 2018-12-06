В областном суде Хатлона продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 58-летней Ходжарой Ашуровой, жительницы района Джами. Она обвиняется в том, что в сентябре заживо закопала своего трехлетнего внука Бехрузджона. Причины до сих пор неизвестны - женщина хранит молчание.

Женщина обвиняется по статье 104, ч.1 (убийство) УК Таджикистана. В случае признания ее вины судом, ей грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, сообщил «АП» источник в прокуратуре Хатлонской области.

Оглашение приговора по этому громкому делу состоится на следующей неделе.

Завтра в суде ожидается выступление гособвинителя и адвоката подсудимой.

Следствием установлено, что 58-летняя Ходжарой Ашурова, жительница сельского джамоата Ифтихор района Джами, 12 сентября заживо закопала своего внука, в результате чего ребенок скончался. Труп ребенка был обнаружен шесть дней спустя.

За что?

Убийство собственного внука со стороны бабушки взволновало многих жителей страны. Люди недоумевали, как такое могло случиться? Здорова ли психически была женщина в тот момент? Что могло подтолкнуть ее на столь шокирующее, жестокое убийство?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, "АП" съездила в село Навобод джамоата Ифтихор, где произошла трагедия. Кишлак Навобод находится на окраине района Джоми в Хатлоне. Когда мы приехали в кишлак, то заметили, что мужчин там заметно меньше, чем женщин: многие находятся в трудовой миграции в России.

Таксист - житель района, медленно проезжая по пыльной улице села, довел нас до дома, где жил со своей семьей трехлетний Бехрузджон, пока его жизнь трагически не оборвалась.

На наши окрики никто не ответил, и мы были вынуждены зайти во двор. Обычный дом небогато живущего жителя села. "Семья как семья, живут небогато. Глава семьи работает мардикором в Душанбе, приезжает домой два-три раза в месяц. В доме жили его жена, дочь, невестка и трехлетний внук Бехрузджон. Сын Гулмурод, отец Бехрузджона, находился в трудовой миграции в России. Узнав о смерти своего ребенка он приехал домой", - рассказала нам соседка.

"Она могла из ничего затеять спор"

По словам соседей, они были в шоке, когда узнали о случившемся:

- Ходжарой ведь постоянно носила малыша на руках, видно было, что любила его. Часто в магазин ходила с ним, покупала ему сладости. Правда, характер у нее был немного трудный, она могла из ничего затеять спор.

- Иногда скандалила с невесткой, но с кем не бывает. Однако это ведь совсем разные вещи – спор с соседями, невесткой и убийство ребенка, - рассказала одна из соседок Ходжарой Ашуровой.

Другая соседка рассказала, что Бехрузджон был единственным сыном Гулмурода и его жены.

- После женитьбы у них не сразу родился ребенок. Они ходили к врачам, а затем к старухе-знахарке «Момо», которая жила в Яванском районе. Затем родился Бехрузджон. Счастливые родители часто навещали старушку – в праздники, или например, когда мальчика что-то беспокоило. Иногда к знахарке отвозила малыша его бабушка.

"Говорят, в то злополучное утро Бехрузджон вдруг стал сильно капризничать, хотя не болел. Мать попросила свекровь отвезти малыша к Момо. Ходжарой согласилась и ушла с внуком. Вернувшись после полудня, она стала плакать и рассказала, что по пути в дом знахарки мальчик нечаянно упал в канал и утонул, - сообщила соседка.

Председатель села Мусо Зохиров сообщил нам о том, что многие жители села и милиция тогда начали искать тело Бехрузджона в воде, но даже вызванные водолазы из Нурека, два дня искавшие тело, его не обнаружили.

Тело малыша нашли позже. "Когда приехали на место убийства, увидели страшную картину – тело ребенка было растерзано, не было одной руки, ноги находились в разных местах, живот был распорот. Наверное, это бродячие собаки обнаружили тело и выволокли его наружу. Ашурова показала, как она живьем закопала внука", - рассказал глава села.

Женщина так и не ответила, за что она так жестоко лишила жизни своего внука.

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