В Санкт-Петербурге расследуют дело о продаже паспортов несуществующего островного государства ASPI. Прибыльный бизнес организовал бывший капитан дальнего плавания Валерий Суханов, сообщает РИА Новости.

«Консул Свободного Острова королевства ASPI. Помогу с получением гражданства и регистрацией», - такой текст был написан на визитках мошенника, которые он раздавал на Сенном рынке в Петербурге.

Суханов брал отпечатки пальцев у своих клиентов и оформлял для них документы. Более того, когда у его «соотечественников» возникали проблемы с полицией, он даже приезжал в отдел разбираться.

Помимо паспорта, в комплект входили водительские права ASPI. Подозреваемый просил 100 тысяч рублей за документы.

Сообщается, что в основном покупателями таких паспортов становились приезжие из Пакистана, Узбекистана, Таджикистана. Сейчас по делу проходят шесть покупателей фиктивных документов. Последнего выявили на прошлой неделе.

Сейчас лже-консул Валерий Суханов находится под подпиской о невыезде. Он утверждает, что у его государства уже 60 тысяч граждан по всему миру.

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