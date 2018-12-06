Эмомали Рахмон выделил 660 тысяч сомони из своего резервного фонда на премирование юношеской сборной страны по футболу, завоевавшей серебро чемпионата Азии

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим, возглавляющий комиссию по поощрению победителей и призеров международных спортивных соревнований президентской премией, провел в среду заседание. На нем на соискание премии главы государства были выдвинуты 74 таджикских спортсмена.

В уходящем году все они стали победителям и призерам международных спортивных соревнований. Однако, кто именно войдет в список на получение премии президента за 2018 год, станет известно в конце года, когда распоряжение об этом подпишет сам глава государства.

Денежная сумма премии в этом году, в зависимости от полученных результатов и вида спорта, установлена в размере от 15 тыс. до 30 тыс. сомони.

Эмомали Рахмон принял решение ежегодно поощрять спортсменов в январе 2015 года. В 2016 году двадцать один спортсмен, а в 2017 году – двадцать шесть спортсменов были удостоены премии президента.

Так, в прошлом году среди награжденных был метатель молота Дильшод Назаров — золотая медаль чемпионата Азии, которую спортсмен получил в июле 2017 года. Он получил премию в 75 тысяч сомони (из них – 15 тысяч для тренера спортсмена).

Комроншох Устопириён получил денежное вознаграждение в 75 тысяч сомони (15 тыс. – тренеру) за золотую медаль чемпионата Азии по дзюдо в Китае.

За бронзовую медаль чемпионата Азии, проходящего в мае 2017 года в Индии, Бахтовар Хасанов был удостоен премии в 25 тысяч сомони (5 тысяч – тренеру).

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