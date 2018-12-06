Созванная на 5 декабря в Хороге очередная сессия областного маджлиса народных депутатов ГБАО, на которой депутаты должны были избрать нового главу Горно-Бадахшанской автономной области, перенесена на неопределенное время.

Главным вопросом повестки дня отложенной сессии было избрание главой области Ёдгора Файзова, которого президент Эмомали Рахмон назначил на эту должность 1 октября с приставкой «исполняющий обязанности», об этом «АП» сообщил источник в администрации главы ГБАО.

«В повестку сессии, кроме утверждения указа главы государства о назначении Ёдгора Файзова на должность председателя ГБАО, было включено множество вопросов, касающихся перспектив социально-экономического развития ГБАО. Именно подготовка этих вопросов и затянулась, что стало причиной переноса даты сессии», - отметил источник.

Напомним, 15 сентября текущего года на встрече с активом ГБАО, по итогам своего рабочего визита, Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок.

Президент дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала.

По поручению президента, с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. Пост исполняющего обязанности главы ГБАО тогда занял Ёдгор Файзов.

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