6 декабря компания «Би-би-си» покажет документальный фильм «Побег из Дубая: Загадка пропавшей принцессы». Он посвящен Латифе аль-Мактум — дочери правителя Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда аль-Мактума. В феврале 2018 года 32-летняя Латифа предприняла неудачную попытку побега из Дубая. С тех пор о ней ничего неизвестно, сообщает Медуза.

Незадолго до побега Латифа записала видео, в котором обвинила своего отца шейха Мухаммеда в том, что он сам виновен во многих убийствах и покрывает убийства, совершенные другими.

«Скоро я собираюсь покинуть это место. Если я потерплю неудачу, это видео поможет мне, потому что мой отец заботится только о своей репутации. Он готов убить ради нее… Если вы это смотрите, то я либо мертва, либо нахожусь в очень сложной ситуации», — заявила Латифа.

Видео появилось на ютьюбе через неделю после ее исчезновения.

Латифа рассказала, что в 2000 году пыталась сбежать ее старшая сестра Шамса. Во время каникул в Великобритании девушка ушла из семейного поместья в графстве Суррей.

Ее поймали через два месяца и, накачав наркотиками, переправили в Дубай на частном самолете. С тех пор, по словам Латифы, сестру держали взаперти. Сейчас она находится под наблюдением психиатра и принимает лекарства, рассказала Латифа. Она призналась, что они с Шамсой были очень близки, и произошедшее с сестрой сильно повлияло на нее.

«Она сбежала, потому что не могла делать то, что делают люди в цивилизованном мире: водить машину, путешествовать, просто самой делать выбор. Мы лишены свободы воли», — рассказала Латифа.

В 2002 году она тоже попыталась сбежать, но ее задержали на границе. Принцессу доставили в место наподобие тюрьмы, где, по ее словам, сутками держали в темноте, не давали одежды и предметов гигиены, а также избивали. «Охранники сказали: «Твой отец приказал избивать тебя до смерти»», — заявила принцесса. Ее освободили через три года и четыре месяца.

The Guardian со ссылкой на документальный фильм «Би-би-си» пишет, что свой второй побег принцесса готовила семь лет. Она связалась с морским инженером Эрве Жубером, который выпустил книгу о своем побеге из Дубая. Француз утверждал, что власти эмирата пригласили его построить завод по производству подводных лодок, но после конфликта забрали паспорт и отказались выпускать из страны. Жубер сбежал, доплыв на надувной лодке до берегов Индии. Принцесса попросила француза помочь ей с побегом, сказав, что у нее есть на это 400 тысяч долларов. Также Латифе помогала подруга, финка Тийна Яухияйнен. Они познакомились в 2014 году, когда Яухияйнен стала давать для семьи шейха уроки капоэйры.

Во фрагменте фильма про Латифу, который был показан в программе BBC Newsnight в мае 2018 года, говорится, что в день побега принцесса и ее подруга доехали на автомобиле до Омана, оттуда они отправились вплавь на надувной лодке. В ней они добрались до международных вод; там женщин на яхте ждал Жубер. План состоял в том, чтобы добраться до индийского штата Гоа. Но через несколько дней в 48 километрах от места назначения военные из ОАЭ захватили судно и развернули его назад. «Я слышал, как Латифа отбивалась и кричала: «Оставьте меня здесь, я лучше умру, чем вернусь в Дубай», — рассказал Жубер «Би-би-си».

В Дубае друзей Латифы задержали. «Мне угрожали пожизненным заключением, смертной казнью. Я была очень испугана», — сказала Яухияйнен. Их с Жубером неожиданно отпустили спустя неделю. Вместе они создали общественную кампанию «Свободу Латифе». После своего задержания они оба ничего не знают о судьбе принцессы. Власти Дубая отказываются говорить о ней. Источник AFP в правительстве ОАЭ сказал, что она находится с семьей, и у нее «все отлично».

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