В Душанбе прошел первый конкурс красоты среди девушек с инвалидностью. Первое место заняла Манижа Нозимова из Канибадама. Манижа не слышит и не умеет разговаривать, зато девушка - профессиональная швея и очень вкусно готовит.
Мероприятие прошло в рамках Национального конгресса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Этот конкурс красоты своими требованиями и критериями сильно отличался от тех, к которым мы привыкли.
Здесь, в первую очередь, оценивалась активная жизненная позиция участниц, и только потом члены жюри смотрели на красоту претенденток, которых, кстати, было 12.
Как прошло мероприятие, вы можете посмотреть в нашем очередном сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Қатъи дастрасӣ ба сомонаҳои иттилоотӣ дар Тоҷикистон. Бори навбатӣ
“Мегафон-Бизнес” номгузории идораи хизматрасонии корпоративии “Мегафон Тоҷикистон”
Қиссаи пайвастшавии ҷавони тоҷик ба ДОИШ ва "насиҳат"-и Гулмурод Ҳалимов дар Ироқ
Ҷазо ба табибон барои хунукназарӣ нисбати бемор сангинтар мешавад
Қотилони тоҷикистонии 17-сола дар Русия маҳкум шуданд
Исфара зери назорати Муҳаммадшоҳ Искандарзода?
ВКД: таркиш дар Душанбе бар асари ихроҷи газ рух дод
Муҷозот барои воридоти маҳсулоти пастсифат ба ҷумҳурӣ
«Тилло» ва «Нуқра»-и лоиҳаҳои Tcell дар озмунҳои Осиёи Марказии ҷоизаи «Event Awards Central Аsia»!
БОР баҳри беҳбуди солимии модару кӯдак дар Тоҷикистон 32 млн. доллар ҷудо мекунад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста